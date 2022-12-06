. Алла Пугачева с натуральными волосами пришла на спектакль Анатолия Белого

73-летняя певица Алла Пугачева перестала носить парик и накладные волосы. Алла Пугачева, обосновавшаяся в Израиле, кажется, не пропускает ни одного мероприятия соотечественников – будь то спектакли или концерты. Посетила Примадонна и постановку Анатолия Белого «Я здесь», которая прошла в одном из театров Тель-Авива в минувшие выходные. Актер МХТ имени Чехова, этим летом покинувший Россию, представил на суд публики моноспектакль и сумел тронуть зрителей. Понравилось действо и Алле Борисовне, поэтому она воспользовалась возможностью и пообщалась с Анатолием после окончания постановки, однако тема их беседы осталась за кадром. Зато в Сети появилось фото Пугачевой и Белого в фойе культурного учреждения.Артистка приехала в театр в максимально естественном виде: она отказалась от макияжа, парика и даже шиньона, так что можно было увидеть ее натуральные волосы до плеч. Звезда эстрады примерила черное платье в пол и светлый пиджак. В этот вечер певицу никто не сопровождал – дети остались дома, а супруг вновь отправился на гастроли. Напомним, Анатолий Белый уволился из театра и эмигрировал в Израиль. Он заверил, что не собирается возвращаться обратно, а намерен строить карьеру за границей. Правда, в финансовом плане артист многое потерял и теперь не получает столь же высоких гонораров. Он надеется, что в ближайшее время к нему приедет супруга Инесса Москвичева, дизайнер по профессии, и тоже сможет пополнять их семейный бюджет.