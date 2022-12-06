. Аллу Пугачеву и Максима Галкина могут выгнать из Израиля

Как сообщает пресса, певица Алла Пугачева с мужем незаконно получили израильские паспорта. Иудеи не могут быть крещеными в православной церкви. 13 канал израильского телевидения выпустил сенсационный репортаж, героем которого стал Максим Галкин*. Журналист Равив Друкер провел расследование и пришел к выводу, что ни российский юморист, ни его жена Алла Пугачева не имеют права жить в Израиле в качестве репатриатов, пишет КП.Друкер считает, что израильские паспорта российским артистам выдали незаконно. В качестве доказательства журналист предъявил всем известный факт венчания Максима Галкина* с Аллой Пугачевой в православной церкви. Это значит, что комик крещен, то есть не является иудеем, его жена же вообще не имеет еврейских корней. Согласно израильским законам, тех, кто сменил веру лишают права на репатриацию. * По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента