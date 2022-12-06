. Аллу Пугачеву и Максима Галкина могут выгнать из Израиля
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Аллу Пугачеву и Максима Галкина могут выгнать из Израиля

Аллу Пугачеву и Максима Галкина могут выгнать из Израиля
Как сообщает пресса, певица Алла Пугачева с мужем незаконно получили израильские паспорта. Иудеи не могут быть крещеными в православной церкви. 13 канал израильского телевидения выпустил сенсационный репортаж, героем которого стал Максим Галкин*. Журналист Равив Друкер провел расследование и пришел к выводу, что ни российский юморист, ни его жена Алла Пугачева не имеют права жить в Израиле в качестве репатриатов, пишет КП.
Друкер считает, что израильские паспорта российским артистам выдали незаконно. В качестве доказательства журналист предъявил всем известный факт венчания Максима Галкина* с Аллой Пугачевой в православной церкви. Это значит, что комик крещен, то есть не является иудеем, его жена же вообще не имеет еврейских корней. Согласно израильским законам, тех, кто сменил веру лишают права на репатриацию. * По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости из-за болезни и потери близких одного за другим
Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости из-за болезни и
Аллу Пугачеву и Максима Галкина могут выгнать из Израиля
Аллу Пугачеву и Максима Галкина могут выгнать из Израиля
Анастасия Волочкова заливала алкоголем свои неприятности
Анастасия Волочкова заливала алкоголем свои неприятности
Гарик Харламов обоссался и блюванул
Гарик Харламов обоссался и блюванул
Украинское посольство в Румынии получило подозрительные конверты
Украинское посольство в Румынии получило подозрительные конверты
В Латвии попросят заблокировать YouTube-канал «Дождя»
В Латвии попросят заблокировать YouTube-канал «Дождя»
Чудотворная икона Божией Матери Двинская защищает воинов и «показывает» путь
Чудотворная икона Божией Матери Двинская защищает воинов и
Ольга Орлова рассказала, в каких отношениях находится с бывшим мужем
Ольга Орлова рассказала, в каких отношениях находится с бывшим мужем
Максим Галкин рассказал о попрошайничестве денег
Максим Галкин рассказал о попрошайничестве денег
Лолита Милявская требует скорую на каждый свой концерт
Лолита Милявская требует скорую на каждый свой концерт
«ЛитРес» рекомендовал авторам переписать книги из‑за запрета пропаганды ЛГБТ
«ЛитРес» рекомендовал авторам переписать книги из‑за запрета
Крупная распродажа DLC для Xbox и скидки на игры — 600+ позиций: до 13 декабря
Крупная распродажа DLC для Xbox и скидки на игры — 600+ позиций: до

Топ на сегодня

Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок
Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных стран
Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров

Еще по теме

Алла Пугачева смертельно обидела известную ведущую
Алла Пугачева платит копейки за обучение детей
Максим Галкин не думает, что говорит
Максим Галкин посвятил Алле Пугачевой французскую песню в романтичном видео