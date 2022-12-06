Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости из-за болезни и потери близких одного за другим
53-летняя звезда "Улиц разбитых фонарей" Анастасия Мельникова начала меняться еще в прошлом году, стремительно набирая вес. Теперь актриса уже слабо ассоциируется со старшим лейтенантом Абдуловой из сериала и у этого есть веские причины.
Началось все с проблем с ногами, из-за которых Анастасия перенесла четыре операции, а теперь проходит терапевтическое лечение. Осложнил ситуации также тяжело перенесенный коронавирус, который актриса подхватила прошлой зимой.
Мельникова благодарна врачам, что избавилась от инвалидной коляски, однако им так и не удалось не только полностью вылечить артистку, но и установить причины болезни. Об этом она рассказала Борису Корчевникову в передаче "Судьба человека".
Анастасия вынуждена жить на обезболивающих и меньше двигаться, однако все равно находятся хейтеры, которые упрекают ее за лишний вес.
Мельникова рассказала о потере троих близких людей
Также взять себя в руки не дают семейные трагедии в жизни Анастасии. Актриса сначала похоронила мать, затем жениха, с которым прожила десять лет и уже собиралась играть свадьбу, а потом и брата.
Трагедии сильно ударили по нервной системе Мельниковой, и вес — последнее, что ее теперь заботит. Справиться со всем артистке помогает 20-летняя дочь Мария.