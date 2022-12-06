. Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости из-за болезни и потери близких одного за другим

Вадим Карасев

53-летняя звезда "Улиц разбитых фонарей" Анастасия Мельникова начала меняться еще в прошлом году, стремительно набирая вес. Теперь актриса уже слабо ассоциируется со старшим лейтенантом Абдуловой из сериала и у этого есть веские причины.

Началось все с проблем с ногами, из-за которых Анастасия перенесла четыре операции, а теперь проходит терапевтическое лечение. Осложнил ситуации также тяжело перенесенный коронавирус, который актриса подхватила прошлой зимой.

Мельникова благодарна врачам, что избавилась от инвалидной коляски, однако им так и не удалось не только полностью вылечить артистку, но и установить причины болезни. Об этом она рассказала Борису Корчевникову в передаче "Судьба человека".



До сих пор мне не могут поставить диагноз. Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить. Но раз я хожу, периодически играю в спектаклях, то значит врачи — гении!

Анастасия вынуждена жить на обезболивающих и меньше двигаться, однако все равно находятся хейтеры, которые упрекают ее за лишний вес.

Такое количество обсуждений, почему я такая старая и толстая! Понимаю, что все люди на свете худеют и молодеют с возрастом, одна Мельникова — нет. Решаюсь рассказать о здоровье, чтобы остановить толки. Потому что между операциями были огромные дозы разного медикаментозного лечения, в том числе гормонотерапия.

Мельникова рассказала о потере троих близких людей

Также взять себя в руки не дают семейные трагедии в жизни Анастасии. Актриса сначала похоронила мать, затем жениха, с которым прожила десять лет и уже собиралась играть свадьбу, а потом и брата.

Я, к сожалению, не могу долго говорить, просто потому что устраивать здесь мелодраму со слезами не могу и не хочу. А спокойно вспоминать об этом я пока не в состоянии… Потому что не проходит года — ты хоронишь гражданского мужа, не проходит 40 дней мужа — ты хоронишь родного брата.

Трагедии сильно ударили по нервной системе Мельниковой, и вес — последнее, что ее теперь заботит. Справиться со всем артистке помогает 20-летняя дочь Мария.

