. Анастасия Мельникова потеряла мужа накануне свадьбы

Актриса Анастасия Мельникова потеряла сразу трех родных людей. Артистка признается: этот год стал для нее тяжелым испытанием. Актриса похоронила сразу трех любимых людей. Сначала умерла мама звезды, летом ушел из жизни старший брат, а недавно возлюбленный. Личным горем 53-летняя Анастасия Мельникова поделилась в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» канала «Россия 1». В студию актриса пришла вместе с дочерью, которая поддержала ее в момент болезненного откровения. «Сегодня ровно два месяца как не стало человека, с которым у нас с Машей десять с половиной лет была семья, причем удивительная семья, где люди невероятно умели заботиться друг о друге и жили интересами друг друга», — рассказывала звезда, подавляя эмоции. Анастасия отметила, что не хочет раскрывать подробности трагедии. Однако призналась: уход возлюбленного совпал с потерей близких людей. Ведь не успела актриса прийти в себя после смерти матери, как умер ее старший брат.«Я к сожалению, не могу долго говорить, просто потому что устраивать здесь мелодраму со слезами я не могу и не хочу. А спокойно пока говорить я об этом не в состоянии, потому что когда не проходит года, ты хоронишь гражданского мужа, не проходит 40 дней мужа, ты хоронишь родного брата… В этот момент нервная система срывается, и постоянно держать себя в руках ты не можешь», — говорила она. Не сойти с ума от свалившихся бед Мельниковой помогла дочь. Мария смогла подобрать для матери нужные слова и заставила улыбнуться. «Кольца лежат, свадебные платья сшиты. Я говорю: «Ну вот, и что теперь делать со свадебным платьем?». Она: «Мама, не волнуйся, я его на выпускной вечер надену». И я понимаю — умница! Как она умеет вот это все?» — восторгалась дочерью актриса. Несмотря на потери, Анастасия старается только с теплотой вспоминать о гражданском муже. «У нас было десять лет невероятного счастья… Я благодарна Богу, что у нас это было», — сказала звезда детективных сериалов.