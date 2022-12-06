. Анастасия Волочкова заливала алкоголем свои неприятности

Балерина Анастасия Волочкова сделала признание. Еще недавно звезда балета уверяла публику в непричастности к алкоголизму, но теперь признается, что одно время действительно много пила. Благо, все неприятности со спиртным в прошлом, и звездная блондинка уверяет, мол, смогла избавиться от пагубного пристрастия. «У меня в жизни были непростые времена. Приходилось много страдать из-за несправедливости, я заливала свои страдания алкоголем. Бывало, что чрезмерным его количеством. Но я могла себе это позволить тогда, когда у меня не было спектаклей. Я нормальный живой человек, не святая. Но, когда я поняла, что пора остановиться, взять себя в руки, то смогла это сделать. К счастью, трудные времена позади. На сегодняшний день моей привычкой, вот уже лет 20, остается ледяная купель на моем участке и русская баня, в которой парюсь три раза в неделю, смывая любой негатив и неприятные эмоции. И пусть эта привычка остается самой вредной!» — разоткровенничалась 46-летняя Волочкова в интервью.Анастасия Волочкова уверяет, что всегда щепетильно следила за здоровьем и не позволяла нанести себе вред. «Цель стать балериной появилась у меня в пять лет, когда я посмотрела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре. В балетное училище принимали с девяти лет. Я настолько горела этой целью и настолько была «сдвинута» на теме худобы, что я заставила себя научиться не испытывать чувство голода. И у меня эта привычка осталась до сих пор. Мама делала для меня котлеты из свеклы, кабачков, морковки, шпината… Я даже не разрешала муку добавлять, она делала их с яйцом и отрубями. Это было мое решение, моя сила воли. А мои одноклассницы, чтобы похудеть, начинали курить, специально ели испорченные продукты, чтобы вызвать тошноту. И не понимали, что наносят этим вред своему здоровью. Я так не могу. Я всегда, с детства, относилась ответственно и к своему здоровью, и ко всему, что я делаю», — вспомнила звездная блондинка в интервью Teleprogramma.pro.