. Анита Цой неожиданно заговорила о разводе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анита Цой неожиданно заговорила о разводе

Анита Цой неожиданно заговорила о разводе
Певица Анита Цой замужем за влиятельным и богатым мужем. Артистка срочно заключила с супругом брачный договор. Анита Цой рассказала в программе «Звезды сошлись», что заключила с мужем брачный договор после 25 лет совместной жизни. Артистка объяснила свое решение так: «Я пришла к выводу, что брачный договор несет в себе определенные правильные истории. Если случится развод, я думаю, что брачный договор поможет проще разойтись», — заявила она.
Певица подчеркнула, что за долгие годы жизни они с мужем нажили много имущества. И вопрос о договоре встал сам по себе. «Я помню, как сидели за столом и обсуждали. Это был достаточно напряженный момент. Неприятно», — добавила артистка. Муж Аниты Цой — Сергей — бывший пресс-секретарь мэра Москвы Юрия Лужкова, в настоящий момент — топ-менеджер «Роснефти».
# Шоу-бизнес Цой Анита
По материалам: z-aya

Последние новости

Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске увеличилось
Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске увеличилось
Эксперты НОМ подвели итоги мониторинга выборов в девяти регионах РФ
Эксперты НОМ подвели итоги мониторинга выборов в девяти регионах РФ
Любовь Аксенова удивила сменой имиджа
Любовь Аксенова удивила сменой имиджа
Иван Краско оказался в больнице
Иван Краско оказался в больнице
Анита Цой неожиданно заговорила о разводе
Анита Цой неожиданно заговорила о разводе
Россиянам объяснили неочевидную причину блокировки карт
Россиянам объяснили неочевидную причину блокировки карт
Джон Линнеман из Digital Foundry потрясен обновлением Fortnite до Unreal Engine 5.1
Джон Линнеман из Digital Foundry потрясен обновлением Fortnite до
Сергей Кириенко: Добровольчество в РФ приобрело огромный размах и поддерживается государством
Сергей Кириенко: Добровольчество в РФ приобрело огромный размах и
Как подобрать подходящий кондиционер для волос и как правильно им пользоваться
Как подобрать подходящий кондиционер для волос и как правильно им
Ида Галич рассказала, как сделать эффектное декольте
Ида Галич рассказала, как сделать эффектное декольте
Минобороны сообщило о сбитых дронах над российскими военными аэродромами
Минобороны сообщило о сбитых дронах над российскими военными
Орбан поддержал мнение Макрона о конфликте на Украине
Орбан поддержал мнение Макрона о конфликте на Украине

Топ на сегодня

В Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
В Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
Глеб Матвейчук бросил жену с двумя детьми
Глеб Матвейчук бросил жену с двумя детьми
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
В Европе рекордно упал спрос на газ
В Европе рекордно упал спрос на газ
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле

Еще по теме

Анита Цой живёт с мужем в разных домах
Детали брачного договора Джастина Теру и Дженнифер Энистон: как актеры будут делить миллионы в ходе развода
СМИ: принц Гарри и Меган Маркл не будут заключать брачный договор
Леша Купин подозревает, что Майя Донцова передумала выходить за него замуж