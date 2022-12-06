. Анита Цой неожиданно заговорила о разводе

Певица Анита Цой замужем за влиятельным и богатым мужем. Артистка срочно заключила с супругом брачный договор. Анита Цой рассказала в программе «Звезды сошлись», что заключила с мужем брачный договор после 25 лет совместной жизни. Артистка объяснила свое решение так: «Я пришла к выводу, что брачный договор несет в себе определенные правильные истории. Если случится развод, я думаю, что брачный договор поможет проще разойтись», — заявила она.Певица подчеркнула, что за долгие годы жизни они с мужем нажили много имущества. И вопрос о договоре встал сам по себе. «Я помню, как сидели за столом и обсуждали. Это был достаточно напряженный момент. Неприятно», — добавила артистка. Муж Аниты Цой — Сергей — бывший пресс-секретарь мэра Москвы Юрия Лужкова, в настоящий момент — топ-менеджер «Роснефти».