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Анита Цой разрешила изменять своему мужу

Анита Цой разрешила изменять своему мужу
Певица Анита Цой потеряла к мужу доверие после многочисленных измен. По словам артистки, несколько лет назад она сильно поправилась и перестала привлекать своего супруга как женщина. Певица Анита Цой замужем уже 30 лет. За несколько десятилетий пара пережила многое. В том числе измену.  Как недавно рассказала исполнительница, они с мужем Сергеем заключили брачный договор. Певицу раскритиковали поклонники: мол, в семье не место вот таким бюрократическим моментам. Но, видимо, в паре действительно есть риск развода, ведь позже всплыл еще один неприятный факт. Цой призналась, что прощала своему мужу измены. И даже сама разрешила ему быть неверным! По словам Аниты, в тот период жизни она сильно поправилась и перестала привлекать супруга как женщина. После того, как она похудела, Сергей к ней вернулся. «Если вдруг человек однажды не попробовал то, чего сильно хотел, включая какие-то сексуальные фантазии, то он может себя за это корить. Я своему мужу разрешила все!» — цитирует диву Telegram-канал «Светская хроника».
Певица также поведала, что за годы брака в их паре происходило множество событий. Во время пандемии и самоизоляции пара опять оказалась на грани развода. Супруги никогда не проводили так много времени вместе, им пришлось нелегко от нехватки личного пространства. «Мы только завтракаем и ужинаем одинаково. Это был кошмар. Он любит чай, а я кофе. Он смотрит боевики, а я мелодрамы. Мы первые недели ругались, притирались как молодожены. Он меня раздражал», — посетовала Анита. Однако со временем они все-таки смогли наладить отношения. А брачный договор пара заключила шесть лет назад. По словам артистки, это была всего лишь формальность, которая в случае развода поможет проще расстаться. При этом Анита честно призналась, что решение далось ей нелегко.
# Шоу-бизнес Цой Анита
По материалам: z-aya

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