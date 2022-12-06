. Астролог Глеб Паламарчук рассказал, каким знакам в декабре 2022 года грозит опасность

Полнолуние, которое пройдет 8 декабря, может затронуть жизнь некоторых знаков зодиака. В последнем месяце этого года им грозит опасность. Астролог Глеб Паламарчук рассказал, как себя вести и что делать, чтобы не потерять бдительность и справиться со всеми трудностями.

Каким знакам в декабре 2022 года грозит опасность

Овен (21 марта — 19 апреля)

Полнолуние кардинальным образом перевернет жизнь представителей этого знака зодиака. Им необходимо быть предельно внимательными к своим словам и действиям. Партнеры по бизнесу могут сильно давить на них и требовать соблюдения определенных правил. Не стоит прислушиваться к тому, что говорят окружающие, и не делать поспешные выводы, иначе можно совершить большую ошибку. Астролог советует Овнам прислушиваться к внутреннему голосу и не рубить с плеча. Если они ослушаются, то велика вероятность попасть в финансовую заварушку и потерять все свои деньги.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки в декабре могут почувствовать разочарование в своем деле. Все это может ухудшить их отношения не только с коллегами по работе, но и с близким человеком. Им нужно научиться контролировать себя и свои эмоции, не давая плохому настроению омрачать их. Глобальные разочарования, с которыми столкнутся Раки, являются результатом их усталости. Им необходимо выделить немного времени на отдых. Лучше всего заняться йогой или медитацией, чтобы расслабиться.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В декабре 2022 года Девы столкнутся со старыми проблемами, которые ранее их преследовали. Если раньше им удавалось закрывать на них глаза, то сейчас нужно набраться смелости и решительности, чтобы их завершить. Им предстоит принять много важных решений, ведь только тогда они смогут справиться с данной задачей. Астролог советует им быть аккуратными и не совершать опрометчивые поступки, ведь они им потом дорого будут обходиться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам в декабре нужно быть осторожными, потому что им предстоит пройти много испытаний, которые испортят настроение и заставят задуматься над смыслом жизни. Самое главное, не спешить с принятием важных решений, нужно все хорошенько обдумать, взвесить и тогда делать выводы. Чтобы никому не навредить, нужно держать себя в руках и контролировать свои эмоции.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Полнолуние неблагоприятным образом отразится на отношениях Водолея с близкими людьми и коллегами по работе. Они сами поймут, что между ними и окружающими сильно накалилась атмосфера. Могут активизироваться недоброжелатели, поэтому им необходимо быть крайне осторожными и никому ничего не рассказывать, особенно то, что потом может обернуться против них. Чтобы не усугубить и без того испорченные отношения с дорогими людьми, им необходимо успокоиться и сделать один шаг назад, все обдумать и принять решение.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Люди рожденные под этим знаком зодиака стараются сделать все и сразу, но не всегда это удается. Из-за этого у них часто происходят конфликты с близкими людьми и личные переживания. Само полнолуние, которое произойдет в декабре, прибавит им еще больше беспокойства и суеты. Астролог советует им немного успокоиться и сосредоточиться на чем-то одном, а не делать все и сразу.