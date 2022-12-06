. Бесплатно 3 месяца подписки на Discord Nitro доступны по Game Pass Ultimate
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Бесплатно 3 месяца подписки на Discord Nitro доступны по Game Pass Ultimate

Бесплатно 3 месяца подписки на Discord Nitro доступны по Game Pass Ultimate


Компания Microsoft в 2022 году начала активно внедрять сервис Discord в экосистему Xbox. Большинство услуг в сервисе доступны бесплатно, но есть и подписка Discord Nitro, которая дает доступ к некоторым дополнительным опциям: эмодзи, баннерам, Server Boost и другим привилегиям. Сейчас можно подписку Discord Nitro на 3 месяца получить бесплатно, благодаря Game Pass Ultimate.

В разделе перков Game Pass Ultimate стала доступна 3-месячная подписка на Discord Nitro. Использовать перк могут только новые пользователи, которые впервые активируют Discord Nitro.


Забрать перк с подпиской на Discord Nitro из Game Pass Ultimate можно до 26 апреля 2023 года. Отметим, что в прошлом году Microsoft и Discord уже проводили похожую акцию, предлагая Discord Nitro подписчикам Game Pass Ultimate.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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