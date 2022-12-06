. Безверхова-старшая одобряет желание Клавы родить дочь от Жени Прохоренко
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Безверхова-старшая одобряет желание Клавы родить дочь от Жени Прохоренко

Безверхова-старшая одобряет желание Клавы родить дочь от Жени Прохоренко
Евгений Прохоренко и Клавдия Безверхова состоят в отношениях всего один месяц, однако девушка говорит, что это её идеальный мужчина и она хочет родить от него дочь. Клавдия Безверхова и Евгений Прохоренко начали строить свои отношения всего месяц назад, но клава уверяет, что хочет завести ребёнка от своего нового избранника. При этом Безверхова-старшая не просто поддерживает желание Клавы, она даже заявила, что будет помогать ей с малышом, если эта мечта осуществится.

В микроблоге Наталья написала, что от Жени Клава хочет родить именно дочь. Ее намерения связаны в первую очередь со стремлением получить один миллион рублей за рождения ребёнка на телешоу Дом-2. При этом, визиты на телестройку к сыну Роберту эту семью совсем не смущает. Троллинг со стороны Артёма Гранта, о котором ранее писал Максимум Полянский, они также игнорируют.

В прошлый раз Безверхова вышла замуж исключительно из-за беременности и до сих пор не развелась. Однако сейчас она не против родить второго малыша. Интересно, как на такой расклад отреагирует мама Жени Прохоренко?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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