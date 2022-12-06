. Безверхова-старшая одобряет желание Клавы родить дочь от Жени Прохоренко

Вадим Карасев

Клавдия Безверхова и Евгений Прохоренко начали строить свои отношения всего месяц назад, но клава уверяет, что хочет завести ребёнка от своего нового избранника. При этом Безверхова-старшая не просто поддерживает желание Клавы, она даже заявила, что будет помогать ей с малышом, если эта мечта осуществится.В микроблоге Наталья написала, что от Жени Клава хочет родить именно дочь. Ее намерения связаны в первую очередь со стремлением получить один миллион рублей за рождения ребёнка на телешоу Дом-2. При этом, визиты на телестройку к сыну Роберту эту семью совсем не смущает. Троллинг со стороны Артёма Гранта, о котором ранее писал Максимум Полянский, они также игнорируют.В прошлый раз Безверхова вышла замуж исключительно из-за беременности и до сих пор не развелась. Однако сейчас она не против родить второго малыша. Интересно, как на такой расклад отреагирует мама Жени Прохоренко?