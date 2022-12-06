. Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске увеличилось
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске увеличилось

Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске увеличилось

Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске увеличилосьМЧС: при разборе завалов дома в Нижневартовске обнаружили тело

Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло до семи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округе — Югре, передает «Интерфакс».

«Нашли, предварительно, тело человека», — сообщили в ведомстве. На место вызваны сотрудники следственного комитета для выполнения следственных действий. В настоящее время разбор завалов пока приостановлен.

Ранее вице-губернатор региона Александр Тиртока оценил как минимальные шансы найти выживших под завалами дома в Нижневартовске. Он отметил, что шанс на обнаружение выживших был крайне мал уже утром 5 декабря — на это влияет и низкая температура воздуха.

Газ взорвался в жилом доме Нижневартовска в воскресенье, 4 декабря. В результате взрыва газа часть дома обрушилась, пострадали пять человек. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера.

Двое пострадавших — россияне 62 и 67 лет — после взрыва находятся в крайне тяжелом состоянии в ожоговом центре Сургута. Еще одна пациентка 45 лет находится в реанимации в Нижневартовской окружной больнице, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Турецкий блогер Yasin Cengiz набрал 4 миллиона подписчиков благодаря танцам живота
Турецкий блогер Yasin Cengiz набрал 4 миллиона подписчиков благодаря
Digital Foundry протестировали next-gen версии The Witcher 3 на Xbox Series X и Playstation 5
Digital Foundry протестировали next-gen версии The Witcher 3 на Xbox
Как сделать картофель рассыпчатым и зачем добавлять сахар в картофельное пюре
Как сделать картофель рассыпчатым и зачем добавлять сахар в
США и Австралия заявили о намерении противостоять военной активности Китая
США и Австралия заявили о намерении противостоять военной активности
Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске увеличилось
Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске увеличилось
Эксперты НОМ подвели итоги мониторинга выборов в девяти регионах РФ
Эксперты НОМ подвели итоги мониторинга выборов в девяти регионах РФ
Любовь Аксенова удивила сменой имиджа
Любовь Аксенова удивила сменой имиджа
Иван Краско оказался в больнице
Иван Краско оказался в больнице
Анита Цой неожиданно заговорила о разводе
Анита Цой неожиданно заговорила о разводе
Россиянам объяснили неочевидную причину блокировки карт
Россиянам объяснили неочевидную причину блокировки карт
Джон Линнеман из Digital Foundry потрясен обновлением Fortnite до Unreal Engine 5.1
Джон Линнеман из Digital Foundry потрясен обновлением Fortnite до
Сергей Кириенко: Добровольчество в РФ приобрело огромный размах и поддерживается государством
Сергей Кириенко: Добровольчество в РФ приобрело огромный размах и

Топ на сегодня

В Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
В Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Глеб Матвейчук бросил жену с двумя детьми
Глеб Матвейчук бросил жену с двумя детьми
В Европе рекордно упал спрос на газ
В Европе рекордно упал спрос на газ
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле

Еще по теме

В Нижневартовске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
Число погибших при взрыве газа в Рязани возросло до семи человек
В результате взрыва газа в жилом доме Рязани погибли семь человек
Число погибших от взрыва газа в Иваново увеличилось до 6 человек