. Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске увеличилось

Вадим Карасев

МЧС: при разборе завалов дома в Нижневартовске обнаружили тело

Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло до семи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округе — Югре, передает «Интерфакс».

«Нашли, предварительно, тело человека», — сообщили в ведомстве. На место вызваны сотрудники следственного комитета для выполнения следственных действий. В настоящее время разбор завалов пока приостановлен.

Ранее вице-губернатор региона Александр Тиртока оценил как минимальные шансы найти выживших под завалами дома в Нижневартовске. Он отметил, что шанс на обнаружение выживших был крайне мал уже утром 5 декабря — на это влияет и низкая температура воздуха.

Газ взорвался в жилом доме Нижневартовска в воскресенье, 4 декабря. В результате взрыва газа часть дома обрушилась, пострадали пять человек. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера.

Двое пострадавших — россияне 62 и 67 лет — после взрыва находятся в крайне тяжелом состоянии в ожоговом центре Сургута. Еще одна пациентка 45 лет находится в реанимации в Нижневартовской окружной больнице, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.