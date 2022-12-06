. Чудотворная икона Божией Матери Двинская защищает воинов и «показывает» путь

Богородица упоминается в христианстве, как мать Иисуса Христа. Она является величайшей святой и почитаемой всеми личностью. В Библии упоминается под именем Мария. Неудивительно, что с ней связано и огромное количество икон в ее честь. Одну из них верующие чтут 8 декабря. Называется она икона Божией Матери «Двинская».

История появления и значение иконы

Чу­до­твор­ный об­раз на­хо­дил­ся в де­ревне Цы­гло­мин­ской, Ар­хан­гель­ской гу­бер­нии (ныне по­се­лок Ци­г­ло­мень в чер­те Ар­хан­гель­ска). Со­глас­но мест­но­му пре­да­нию, ико­на при­над­ле­жа­ла свт. Кли­мен­ту, па­пе Рим­ско­му.

В 1419 г., во вре­мя на­бе­га «нор­ман­нов» на тер­ри­то­рии Се­вер­ной Дви­ны, де­рев­ня бы­ла опу­сто­ше­на и со­жже­на. Жи­те­лям уда­лось со­хра­нить от пла­ме­ни мест­ную свя­ты­ню Двин­скую ико­ну, на ко­то­рой остал­ся след от уда­ра вар­вар­ским ме­чом.

Ранее сообщалось, что ико­на на­хо­ди­лась в де­ревне Ци­г­ло­мень. До­сто­вер­ных све­де­ний о ее ме­сто­на­хож­де­нии в на­сто­я­щее вре­мя не име­ет­ся. Ико­но­гра­фия об­ра­за неиз­вест­на.

Когда отмечается праздник и какие чудеса, связанные с иконой, известны

День почтения иконы Божией Матери Двинская в церковном календаре обозначена 8 декабря ежегодно.

Молитва Пресвятой Богородице может творить чудеса, она окрыляет, защищает от зла, помогает даже в непреодолимых ситуациях, которые могут произойти на пути человеческом. Известно более 500 молитв Божьей Матери. Каждый образ имеет свою историю и свое значение. Каждый верующий христианин носит с собой хоть и небольшую, но такую родную иконку Девы Марии.

О чем просят и какие сильные молитвы читают 8 декабря

Никаких особых правил для чтения нет. Не так уж и важно запоминать тексты наизусть. Для общения с Матерью Божьей необходимо только:

быть искренним;

иметь чистые помыслы и желание молиться от сердца;

не только всегда просить о помощи, но и не забывать о словах благодарности.

Молитва Богородице

О, Всемилостивая Дево Богородице, Мати щедрот и человеколюбия, прелюбезная надеждо и упование мое! О, Мати пресладкаго, превожделеннаго и всяку любы превосходящаго Спасителя Иисуса Христа, Человеколюбца и Бога моего, свете помраченныя души моея! К Тебе аз, многогрешный и безнадежный, припадаю, Тебе моя, источниче милосердия, Дево Марие, яже бездну милосердия и пучину щедрот и человеколюбия рождшая; помилуй мя, помилуй мя, вопию Ти болезненно, помилуй мя, всего уязвленнаго, в лютыя разбойники впадшаго и от одежды, в нюже облече мя Отец, увы мне, обнаженнаго. Тем и лежу наг от всякаго благотворения, возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Владычице моя Богородице, молю Тя смиренно, воззри на мя милостивым Твоим оком, и не возгнушайся мене, всего помраченнаго, всего оскверненнаго, всего в тине сластей и страстей погруженнаго, люте падшаго и возстати не могущаго. Умилосердися убо на мя, и даждь ми руку помощи, воздвигни мя из глубины греховныя, о радосте моя, избави мя от обышедших мя; просвети лице Твое на раба Твоего, спаси погибающаго, очисти оскверненнаго, возстави падшего люте: можеши бо вся, яко сущи Мати Бога Всемогущаго. Излей на мя елей милосердия Твоего и вино умиления точити ми подаждь: Тебе бо воистину едину надежду стяжах в животе моем; не отрини убо мене, к Тебе притекающаго, но виждь скорбь мою, Дево, и души желание, и сие приими и спаси мя, Ходатаице спасения моего. Аминь.

Благодарственная молитва Богородице