Чудотворная икона Божией Матери Двинская защищает воинов и «показывает» путь
Богородица упоминается в христианстве, как мать Иисуса Христа. Она является величайшей святой и почитаемой всеми личностью. В Библии упоминается под именем Мария. Неудивительно, что с ней связано и огромное количество икон в ее честь. Одну из них верующие чтут 8 декабря. Называется она икона Божией Матери «Двинская».
История появления и значение иконы
Чудотворный образ находился в деревне Цыгломинской, Архангельской губернии (ныне поселок Цигломень в черте Архангельска). Согласно местному преданию, икона принадлежала свт. Клименту, папе Римскому.
В 1419 г., во время набега «норманнов» на территории Северной Двины, деревня была опустошена и сожжена. Жителям удалось сохранить от пламени местную святыню Двинскую икону, на которой остался след от удара варварским мечом.
Ранее сообщалось, что икона находилась в деревне Цигломень. Достоверных сведений о ее местонахождении в настоящее время не имеется. Иконография образа неизвестна.
Когда отмечается праздник и какие чудеса, связанные с иконой, известны
День почтения иконы Божией Матери Двинская в церковном календаре обозначена 8 декабря ежегодно.
Молитва Пресвятой Богородице может творить чудеса, она окрыляет, защищает от зла, помогает даже в непреодолимых ситуациях, которые могут произойти на пути человеческом. Известно более 500 молитв Божьей Матери. Каждый образ имеет свою историю и свое значение. Каждый верующий христианин носит с собой хоть и небольшую, но такую родную иконку Девы Марии.
О чем просят и какие сильные молитвы читают 8 декабря
Никаких особых правил для чтения нет. Не так уж и важно запоминать тексты наизусть. Для общения с Матерью Божьей необходимо только:
- быть искренним;
- иметь чистые помыслы и желание молиться от сердца;
- не только всегда просить о помощи, но и не забывать о словах благодарности.
Молитва Богородице
О, Всемилостивая Дево Богородице, Мати щедрот и человеколюбия, прелюбезная надеждо и упование мое! О, Мати пресладкаго, превожделеннаго и всяку любы превосходящаго Спасителя Иисуса Христа, Человеколюбца и Бога моего, свете помраченныя души моея! К Тебе аз, многогрешный и безнадежный, припадаю, Тебе моя, источниче милосердия, Дево Марие, яже бездну милосердия и пучину щедрот и человеколюбия рождшая; помилуй мя, помилуй мя, вопию Ти болезненно, помилуй мя, всего уязвленнаго, в лютыя разбойники впадшаго и от одежды, в нюже облече мя Отец, увы мне, обнаженнаго. Тем и лежу наг от всякаго благотворения, возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Владычице моя Богородице, молю Тя смиренно, воззри на мя милостивым Твоим оком, и не возгнушайся мене, всего помраченнаго, всего оскверненнаго, всего в тине сластей и страстей погруженнаго, люте падшаго и возстати не могущаго. Умилосердися убо на мя, и даждь ми руку помощи, воздвигни мя из глубины греховныя, о радосте моя, избави мя от обышедших мя; просвети лице Твое на раба Твоего, спаси погибающаго, очисти оскверненнаго, возстави падшего люте: можеши бо вся, яко сущи Мати Бога Всемогущаго. Излей на мя елей милосердия Твоего и вино умиления точити ми подаждь: Тебе бо воистину едину надежду стяжах в животе моем; не отрини убо мене, к Тебе притекающаго, но виждь скорбь мою, Дево, и души желание, и сие приими и спаси мя, Ходатаице спасения моего. Аминь.
Благодарственная молитва Богородице
Тебе, Матерь Божию, хвалим; Тя, Марие, Деву Богородицу исповедуем; Тя, превечнаго Отца Дщерь, вся земля величает. Тебе вси Ангели и Архангели и вся Начала смиренно служат; Тебе вся Власти, Престоли, Господствия и вся превышния Силы небесныя повинуются. Тебе Херувими и Серафими радующеся предстоят и непрестанным гласом вопиют: Святая Богородице Мати, полны суть небеса и земля величества славы плода чрева Твоего. Тебе преславный апостольский лик своего Творца Матерь восхваляет; Тебе мучеников множество Богородицу величает; Тебе преславный исповедников сонм Бога Слова храм нарицает; Тебе господственнии полцы девства образ проповедают; Тебе вся небесная воинства Царицу Небесную восхваляют. Тебе по всей вселенней Церковь святая прославляет, Матерь Божию почитающи; Тя истиннаго Царя небеснаго Отроковицу превозносит. Ты еси Ангелом Госпожа, Ты еси райская дверь, Ты лествица Царствия Небеснаго, Ты Царя славы чертог, Ты ковчег благочестия и благодати, Ты еси бездна щедрот, Ты еси прибежище грешных. Ты Мати Спасителева, Ты свобождения ради пленнаго человека, Бога восприяла еси во чреве. Тобою попран бысть враг; Ты отверзла еси верным двери Царствия Небеснаго. Ты одесную Бога стоиши; Ты Бога за нас молиши, Дево Марие, Иже будет судити живым и мертвым. Тя убо просим, Заступницу пред Сыном Твоим и Богом, Иже кровию Своею нас искупи, да мзду восприимем в вечной славе. Спаси люди Твоя, Богородице, и благослови достояние Твое, яко да будем причастницы наследия Твоего; упаси и соблюди нас даже до века. На всяк день, о Пресвятая, хвалити и ублажати Тя желаем сердцем и устами. Сподоби, Премилосердая Мати, ныне и всегда от греха сохранитися нам; помилуй нас, Заступнице, помилуй нас. Буди милость Твоя на нас, якоже на Тя уповахом во веки. Аминь.