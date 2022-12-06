. Чудотворная икона Божией Матери Двинская защищает воинов и «показывает» путь
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Чудотворная икона Божией Матери Двинская защищает воинов и «показывает» путь

Чудотворная икона Божией Матери Двинская защищает воинов и «показывает» путь

Чудотворная икона Божией Матери Двинская защищает воинов и «показывает» путь

Богородица упоминается в христианстве, как мать Иисуса Христа. Она является величайшей святой и почитаемой всеми личностью. В Библии упоминается под именем Мария. Неудивительно, что с ней связано и огромное количество икон в ее честь. Одну из них верующие чтут 8 декабря. Называется она икона Божией Матери «Двинская».

История появления и значение иконы

Чу­до­твор­ный об­раз на­хо­дил­ся в де­ревне Цы­гло­мин­ской, Ар­хан­гель­ской гу­бер­нии (ныне по­се­лок Ци­г­ло­мень в чер­те Ар­хан­гель­ска). Со­глас­но мест­но­му пре­да­нию, ико­на при­над­ле­жа­ла свт. Кли­мен­ту, па­пе Рим­ско­му.

В 1419 г., во вре­мя на­бе­га «нор­ман­нов» на тер­ри­то­рии Се­вер­ной Дви­ны, де­рев­ня бы­ла опу­сто­ше­на и со­жже­на. Жи­те­лям уда­лось со­хра­нить от пла­ме­ни мест­ную свя­ты­ню Двин­скую ико­ну, на ко­то­рой остал­ся след от уда­ра вар­вар­ским ме­чом.

Ранее сообщалось, что ико­на на­хо­ди­лась в де­ревне Ци­г­ло­мень. До­сто­вер­ных све­де­ний о ее ме­сто­на­хож­де­нии в на­сто­я­щее вре­мя не име­ет­ся. Ико­но­гра­фия об­ра­за неиз­вест­на.

Когда отмечается праздник и какие чудеса, связанные с иконой, известны

День почтения иконы Божией Матери Двинская в церковном календаре обозначена 8 декабря ежегодно.

Молитва Пресвятой Богородице может творить чудеса, она окрыляет, защищает от зла, помогает даже в непреодолимых ситуациях, которые могут произойти на пути человеческом. Известно более 500 молитв Божьей Матери. Каждый образ имеет свою историю и свое значение. Каждый верующий христианин носит с собой хоть и небольшую, но такую родную иконку Девы Марии.

О чем просят и какие сильные молитвы читают 8 декабря

Никаких особых правил для чтения нет. Не так уж и важно запоминать тексты наизусть. Для общения с Матерью Божьей необходимо только:

  • быть искренним;
  • иметь чистые помыслы и желание молиться от сердца;
  • не только всегда просить о помощи, но и не забывать о словах благодарности.

Молитва Богородице

О, Всемилостивая Дево Богородице, Мати щедрот и человеколюбия, прелюбезная надеждо и упование мое! О, Мати пресладкаго, превожделеннаго и всяку любы превосходящаго Спасителя Иисуса Христа, Человеколюбца и Бога моего, свете помраченныя души моея! К Тебе аз, многогрешный и безнадежный, припадаю, Тебе моя, источниче милосердия, Дево Марие, яже бездну милосердия и пучину щедрот и человеколюбия рождшая; помилуй мя, помилуй мя, вопию Ти болезненно, помилуй мя, всего уязвленнаго, в лютыя разбойники впадшаго и от одежды, в нюже облече мя Отец, увы мне, обнаженнаго. Тем и лежу наг от всякаго благотворения, возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Владычице моя Богородице, молю Тя смиренно, воззри на мя милостивым Твоим оком, и не возгнушайся мене, всего помраченнаго, всего оскверненнаго, всего в тине сластей и страстей погруженнаго, люте падшаго и возстати не могущаго. Умилосердися убо на мя, и даждь ми руку помощи, воздвигни мя из глубины греховныя, о радосте моя, избави мя от обышедших мя; просвети лице Твое на раба Твоего, спаси погибающаго, очисти оскверненнаго, возстави падшего люте: можеши бо вся, яко сущи Мати Бога Всемогущаго. Излей на мя елей милосердия Твоего и вино умиления точити ми подаждь: Тебе бо воистину едину надежду стяжах в животе моем; не отрини убо мене, к Тебе притекающаго, но виждь скорбь мою, Дево, и души желание, и сие приими и спаси мя, Ходатаице спасения моего. Аминь.

Благодарственная молитва Богородице

Тебе, Матерь Божию, хвалим; Тя, Марие, Деву Богородицу исповедуем; Тя, превечнаго Отца Дщерь, вся земля величает. Тебе вси Ангели и Архангели и вся Начала смиренно служат; Тебе вся Власти, Престоли, Господствия и вся превышния Силы небесныя повинуются. Тебе Херувими и Серафими радующеся предстоят и непрестанным гласом вопиют: Святая Богородице Мати, полны суть небеса и земля величества славы плода чрева Твоего. Тебе преславный апостольский лик своего Творца Матерь восхваляет; Тебе мучеников множество Богородицу величает; Тебе преславный исповедников сонм Бога Слова храм нарицает; Тебе господственнии полцы девства образ проповедают; Тебе вся небесная воинства Царицу Небесную восхваляют. Тебе по всей вселенней Церковь святая прославляет, Матерь Божию почитающи; Тя истиннаго Царя небеснаго Отроковицу превозносит. Ты еси Ангелом Госпожа, Ты еси райская дверь, Ты лествица Царствия Небеснаго, Ты Царя славы чертог, Ты ковчег благочестия и благодати, Ты еси бездна щедрот, Ты еси прибежище грешных. Ты Мати Спасителева, Ты свобождения ради пленнаго человека, Бога восприяла еси во чреве. Тобою попран бысть враг; Ты отверзла еси верным двери Царствия Небеснаго. Ты одесную Бога стоиши; Ты Бога за нас молиши, Дево Марие, Иже будет судити живым и мертвым. Тя убо просим, Заступницу пред Сыном Твоим и Богом, Иже кровию Своею нас искупи, да мзду восприимем в вечной славе. Спаси люди Твоя, Богородице, и благослови достояние Твое, яко да будем причастницы наследия Твоего; упаси и соблюди нас даже до века. На всяк день, о Пресвятая, хвалити и ублажати Тя желаем сердцем и устами. Сподоби, Премилосердая Мати, ныне и всегда от греха сохранитися нам; помилуй нас, Заступнице, помилуй нас. Буди милость Твоя на нас, якоже на Тя уповахом во веки. Аминь.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

В Латвии попросят заблокировать YouTube-канал «Дождя»
В Латвии попросят заблокировать YouTube-канал «Дождя»
Чудотворная икона Божией Матери Двинская защищает воинов и «показывает» путь
Чудотворная икона Божией Матери Двинская защищает воинов и
Ольга Орлова рассказала, в каких отношениях находится с бывшим мужем
Ольга Орлова рассказала, в каких отношениях находится с бывшим мужем
Максим Галкин рассказал о попрошайничестве денег
Максим Галкин рассказал о попрошайничестве денег
Лолита Милявская требует скорую на каждый свой концерт
Лолита Милявская требует скорую на каждый свой концерт
«ЛитРес» рекомендовал авторам переписать книги из‑за запрета пропаганды ЛГБТ
«ЛитРес» рекомендовал авторам переписать книги из‑за запрета
Крупная распродажа DLC для Xbox и скидки на игры — 600+ позиций: до 13 декабря
Крупная распродажа DLC для Xbox и скидки на игры — 600+ позиций: до
Парламент Индонезии ввел уголовное наказание за секс до брака
Парламент Индонезии ввел уголовное наказание за секс до брака
Если бы динозавры стали нашими домашними животными
Если бы динозавры стали нашими домашними животными
Европейцев предупредили о дефиците популярного деликатеса
Европейцев предупредили о дефиците популярного деликатеса
Алла Пугачева с натуральными волосами пришла на спектакль Анатолия Белого
Алла Пугачева с натуральными волосами пришла на спектакль Анатолия
Владимир Путин проехал по взорванному мосту в Крыму
Владимир Путин проехал по взорванному мосту в Крыму

Топ на сегодня

В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок
Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных стран
Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных

Еще по теме

Как провести праздник иконы Божией Матери Двинская, о чем молиться 8 декабря 2022 года
О чем принято молиться в праздник иконы Божией Матери “Рождество Богородицы” Исааковская, отмечаемый 8 декабря 2022 года
4 ноября 2017 года православные отпразднуют день Казанской иконы Божией Матери: что это за праздник и как его праздновать.
17 сентября русские cотрудники экстренных служб помолятся перед иконой «Неопалимая купина»