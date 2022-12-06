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День 6 декабря в истории

День 6 декабря в истории

День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России.

Профессиональный праздник был установлен приказом МВД России в
2016 году.

Первые специальные подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков, появились в нашей стране 6 декабря 1991 года. Через год было создано Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России, которое просуществовало 10 лет. В сентябре 2002 года был образован Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. В 2004 году он был переименован в Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

Весной 2016 года служба была упразднена, а её функции были переданы МВД РФ. В структуре министерства было создано Главное управление по контролю за оборотом наркотиков.

10 лет назад (2012) Сенат конгресса США одобрил законопроект о введение визовых и экономических санкций в отношении ряда россиян («Акт Магнитского») и одновременно об отмене ограничительной торговой поправки Джексона-Вэника.

Законопроект, принятый сенаторами, носит название «Акт об отмене поправки Джексона — Вэника в отношении России и Молдавии» и состоит из четырех частей. Три из них, касаются отмены поправки Джексона — Вэника, а заключительная часть посвящена визовым и экономическим санкциям в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека.

Поправка Джексона-Вэника, названная в честь её авторов, была введена в 1974 году. Она запрещала предоставлять режим наибольшего благоприятствования странам с нерыночной экономикой, которые нарушают права своих граждан на эмиграцию, а также другие права человека. Формальным поводом к принятию этой поправки послужило, введение ограничения на  выезд лиц еврейской национальности из СССР.

«Акт Магнитского» был инициирован сенатором Бенджамином Кардином и конгрессменом Джеймсом Макговерном. Он назван именем аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, который был арестован в 2008 году по обвинению в создании незаконных схем уклонения от уплаты налогов. Находясь под следствием, аудитор обвинил в коррупции несколько российских чиновников. В ноябре 2009 года он умер в московском следственном изоляторе «Матросская Тишина». Представители фонда утверждали, что смерть Магнитского стала следствием отказа в предоставлении медицинской помощи.

Ответом России на «Акт Магнитского» стал Федеральный закон от 28 декабря 2012 года «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» (так называемый «Закон Димы Яковлева»).

25 лет назад (1997) военно-транспортный самолёт Ан-124 «Руслан» упал на жилой дом в Иркутске.

Ан-124 «Руслан» - тяжелый транспортный перевозчик грузоподъемностью 120 тонн. Он вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода для перевозки во Вьетнам двух истребителей Су-27, но из-за последовательного отказа трех из четырех двигателей, не сумел набрать высоту и упал на жилой район городка авиастроителей в Иркутске.

В результате трагедии погибли 72 человека: 23 человека находились на борту самолета, а 49, в том числе 14 детей, были жителями дома.

81 год назад (1941) в ходе Московской битвы началась Тульская наступательная операция.

За одиннадцать дней войска левого крыла Западного фронта под командованием генерала армии Георгия Жукова нанесли серьёзное поражение соединениям 4-й армии и 2-й танковой армии противника, отбросив их остатки на 130 километров. Была лик­видирована угроза окружения Москвы с юга. Осада Тулы была снята. 

149 лет назад (1873) в Санкт-Петербурге на Александринской площади (ныне площадь Островского) был торжественно открыт памятник императрице Екатерине II.

Конкурс на сооружение памятника был объявлен Академией художеств в 1860 году. Лучшим был признан проект художника Михаила Микешина, автора памятника «Тысячелетие России» в Новгороде. Модель памятника, отлитая в бронзе, завоевала медаль на Всемирной выставке в Лондоне.

Первоначально монумент должен был быть установлен в Царском селе, но в 1863 году было принято решение установить его в сквере напротив Александрийского театра и Публичной библиотеки, которую учредила Екатерина II. Михаил Микешин создал новый, более значительный по размерам проект.

Общая высота монумента 14,9 метров, высота скульптуры императрицы - 4,2 метра. Бронзовая фигура Екатерины II держит в руках скипетр и лавровый венок, с плеч ниспадает складками горностаевая мантия, у ног возлегает корона Российской империи. Вокруг пьедестала расположены девять фигур видных деятелей екатерининской эпохи: фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского, государственных деятелей Григория Потемкина и Алексея Орлова-Чесменского, полководца Александра Суворова, поэта Гавриила Державина, президента Российской академии Екатерины Дашковой, князя Александра Безбородко, полярного исследователя и флотоводца Василия Чичагова и главы Российской Академии художеств Ивана Бецкого.

Над памятником работали скульптор Матвей Чижов, Александр Опекушин и архитектор Давид Гримм.

6 декабря 1873 года в торжественной обстановке и в присутствии царской семьи состоялось открытие памятника императрице Екатерине II.

152 года назад (1870) в Перми был открыт оперный театр (ныне Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайков­ского).

Один из старейших музыкальных театров России был построен по инициативе и на средства горожан. Первым представлением стала опера Михаила Глинки «Жизнь за царя».

В 1939 году театр был переименован в Пермский областной театр оперы и балета. В 1965 году ему было присвоено имя Петра Ильича Чайковского, а в 1969 году — статус академического.

Один из основных творческих принципов театра — освоение всего наследия Петра Ильича Чайковского. На его сцене (единственном в России) были поставлены все сценические произведения композитора: 10 опер и 3 балета.

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского — инициатор проведения Дягилевского фестиваля и Конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой.

281 год назад (1741) в результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна.

После смерти в 1740 году императрицы Анны Иоанновны, престол унаследовал её внучатый племянник, двухмесячный Иоанн Антонович. Регентом при нём был назначен курляндский герцог Эрнст Бирон, место которого очень быстро заняла мать наследника - Анна Леопольдовна. Она рассчитывала стать императрицей для чего готовила новый акт о престолонаследии.

Проводимая Анной Леопольдовной политика, а также обилие «иностранцев», занимавших высшие посты в государстве, вызвали недовольство среди дворянства и гвардии. Симпатии русского общества были на стороне дочери Екатерины I и Петра I — цесаревны Елизаветы Петровны. Окружение Анны Леопольдовны видело в ней угрозу и требовало удалить опасную конкурентку из дворца. Опасность за свою жизнь и собственное окружение подтолкнули цесаревну к заговору.

В ночь на 6 декабря 1741 года Елизавета Петровна лично повела роту гвардейцев Преображенского полка на штурм Зимнего дворца. Анна Леопольдовна и её семья были арестованы, а цесаревна провозглашена  императрицей. Это был самый бескровный дворцовый переворот в истории нашей страны.

Елизавета Петровна правила Россией 21 год.

432 года назад (1590) был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому.

Указ об этом подписал царь Фёдор Иоаннович по инициативе Бориса Годунова.

Ранее крестьянин мог свободно менять землевладельцев. Заплатив прежнему хозяину пошлину за пользование двором и земельным наделом, так называемое пожилое, он мог перейти к другому. Судебник 1497 года, принятый в годы царствования Ивана III, установил единый срок крестьянского выхода. Крестьяне могли уйти, только закончив все полевые работы, — за неделю до Юрьева дня, который приходится на 26 ноября по старому стилю, и неделю после него.   

Запрет, установленный указом Фёдора Иоанновича, распространялся также и на Юрьев день. Отсюда и возникла поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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