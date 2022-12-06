. Digital Foundry протестировали next-gen версии The Witcher 3 на Xbox Series X и Playstation 5
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Digital Foundry протестировали next-gen версии The Witcher 3 на Xbox Series X и Playstation 5

Digital Foundry протестировали next-gen версии The Witcher 3 на Xbox Series X и Playstation 5


Релиз обновленной версии The Witcher 3 состоится уже на следующей неделе: она выйдет в качестве бесплатного обновления 14 декабря. Технические специалисты из Digital Foundry уже получили возможность ознакомиться с оптимизированным до Xbox Series X и Playstation 5 проектом и протестировать его.

Ниже можно посмотреть тестирование The Witcher 3 на Xbox Series X и Playstation 5. Специалисты Digital Foundry говорят, что им «предоставили кадры первых 15 минут обновленной игры», то есть они сами не имели возможности записывать геймплей. Однако журналисты поиграли в проект. Они отмечают в обзоре, что «The Witcher 3 для Xbox Series X и Playstation 5 произвели огромное впечатление за те четыре часа, что мы в нее играли». При этом, улучшена игра не только визуально, есть также значительные улучшения геймплея, вроде переработанной камеры и новой системы управления знаками.

Что касается технических аспектов, некоторые детали из сравнения и тестирования The Witcher 3 специалистами Digital Foundry на Xbox Series X и Playstation 5:



Версии игры для Xbox Series X и Playstation 5 предлагают режим производительности 60 FPS и режим трассировки лучей 30 FPS, каждый из которых использует масштабирование AMD FSR 2.1 для получения вывода 4K с динамическим масштабированием разрешения.



FSR 2.1 также берет на себя функции сглаживания старых опций FXAA и TAA, в результате обеспечивая гораздо более стабильное изображение.



Есть две включенные формы трассировки лучей: глобальное освещение и окружающее затенение. Digital Foundry говорят, что «эти эффекты преображают многие сцены, особенно в помещении или при непрямом освещении».



В режиме 60 FPS игроки не получат трассировку лучей, но другие графические улучшения (например, листвы) их ждут. При этом, журналисты говорят, что работает игра в 60 FPS хорошо, падений частоты кадров они практически не наблюдали.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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