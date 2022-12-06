. Дизайнеры выпустили коллекцию роскошных свадебных платьев, которые были сшиты в стиле диснеевских принцесс

Каждая девочка в детстве мечтала о том, чтобы в её гардеробе появилось такое же роскошное платье, как у принцессы из мультика. Компания Дисней и бренд Allure Bridals решили воплотить эти детские мечты в жизнь уже взрослых девушек. Талантливые дизайнеры создали целую коллекцию свадебных платьев, которые были сшиты в стиле 9 диснеевских красавиц. Теперь любая девушка может быть точно уверена в том, что её свадьба будет как в сказке!

Ариэль

Новое свадебное платье для всё той же прекрасной Ариэль

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Дизайнеры не жалели своих сил и фантазии, чтобы создать сразу несколько фасонов свадебных платьев для девушек. Самая первая коллекция нарядов, вдохновлённых принцессами, вышла ещё в 2020 году. Но по сей день дизайнеры продолжают выпускать новые удивительные свадебные образы на любой вкус.

Образ, в котором сверкать будет не только русалочка Ариэль, но и любая другая девушка на её месте

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Стоит отметить, что Ариэль оказалась любимицей команды Allure Bridals среди всех остальных принцесс Диснея. Ведь её свадебных образов на страничке бутика больше всего.

Золушка

У настоящей принцессы одного платья не бывает, поэтому держите ещё один свадебный образ для Золушки

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Во время создания моделей свадебных платьев дизайнеры ответственно подошли к своему делу. Они тщательно изучали диснеевских принцесс, чтобы повторить их индивидуальность и сшить уникальное платье, приближенное к образу героини сказки.

Тиана

Немного другой фасон свадебного платья для принцессы Тианы

Аврора

Рапунцель

Принцесса Жасмин

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Все свадебные наряды сшиты из шёлка либо микадо (плотная ткань) и украшены жемчугом, бисером, пайетками и так далее. А чтобы до конца передать всю сказочную атмосферу, девушкам специально устроили фотосессии с подходящими локациями и декором. Например, взгляните, как одно только фото подвенечного платья Жасмин отлично отражает настоящую восточную сказку!

Свадебное платье нереальной красоты снова для Жасмин

Белоснежка

Белль

Два разных, но в то же время одинаково роскошных платья для Белль

Покахонтас

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А здесь вы можете посмотреть на образы невест, которые решили внести больше красок в свою свадьбу и отказались от скучных белых нарядов.