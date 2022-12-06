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Дизайнеры выпустили коллекцию роскошных свадебных платьев, которые были сшиты в стиле диснеевских принцесс

Дизайнеры выпустили коллекцию роскошных свадебных платьев, которые были сшиты в стиле диснеевских принцесс

Каждая девочка в детстве мечтала о том, чтобы в её гардеробе появилось такое же роскошное платье, как у принцессы из мультика. Компания Дисней и бренд Allure Bridals решили воплотить эти детские мечты в жизнь уже взрослых девушек. Талантливые дизайнеры создали целую коллекцию свадебных платьев, которые были сшиты в стиле 9 диснеевских красавиц. Теперь любая девушка может быть точно уверена в том, что её свадьба будет как в сказке!

Ариэль

allurebridals

Новое свадебное платье для всё той же прекрасной Ариэль

allurebridals

Дизайнеры не жалели своих сил и фантазии, чтобы создать сразу несколько фасонов свадебных платьев для девушек. Самая первая коллекция нарядов, вдохновлённых принцессами, вышла ещё в 2020 году. Но по сей день дизайнеры продолжают выпускать новые удивительные свадебные образы на любой вкус.

Образ, в котором сверкать будет не только русалочка Ариэль, но и любая другая девушка на её месте

allurebridals / allurebridals

Стоит отметить, что Ариэль оказалась любимицей команды Allure Bridals среди всех остальных принцесс Диснея. Ведь её свадебных образов на страничке бутика больше всего.

Золушка

allurebridals

У настоящей принцессы одного платья не бывает, поэтому держите ещё один свадебный образ для Золушки

allurebridals

Во время создания моделей свадебных платьев дизайнеры ответственно подошли к своему делу. Они тщательно изучали диснеевских принцесс, чтобы повторить их индивидуальность и сшить уникальное платье, приближенное к образу героини сказки.

Тиана

allurebridals

Немного другой фасон свадебного платья для принцессы Тианы

allurebridals

Аврора

allurebridals

Рапунцель

allurebridals

Принцесса Жасмин

allurebridals

Все свадебные наряды сшиты из шёлка либо микадо (плотная ткань) и украшены жемчугом, бисером, пайетками и так далее. А чтобы до конца передать всю сказочную атмосферу, девушкам специально устроили фотосессии с подходящими локациями и декором. Например, взгляните, как одно только фото подвенечного платья Жасмин отлично отражает настоящую восточную сказку!

Свадебное платье нереальной красоты снова для Жасмин

allurebridals

Белоснежка

allurebridals / allurebridals

Белль

allurebridals

Два разных, но в то же время одинаково роскошных платья для Белль

allurebridals

Покахонтас

allurebridals / allurebridals

А здесь вы можете посмотреть на образы невест, которые решили внести больше красок в свою свадьбу и отказались от скучных белых нарядов.

# Интересное
По материалам: twizz

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