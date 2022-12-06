. Доброволец из Тобольска Наталья Выставных рассказала о достижениях волонтеров-медиков

Вадим Карасев

В Москве продолжается добровольческий форум "Мы вместе", в рамках которого назвали лучшие волонтерские проекты. Номинантом от Тюменской области стал проект по формированию первичных медицинских навыков оказания первой помощи у населения #СпасаяЖизнь.

В интервью "ФедералПресс" куратор проекта Наталья Выставных рассказала, что для достижения эффективной отдачи в виде сохраненных жизней, в регионе должны владеть навыками оказания первой помощи до 30% населения. Таких показателей, по словам Выставных, проект достигнет в 2023 году. Она отметила, что в 2021-2022 годах волонтеры-медики обучили почти 2 млн человек без медицинского образования.

Волонтер рассказала о категориях учеников – обучают всех, даже детей. Например, с прошлого года начали работать не только со школьниками, но и с детьми в возрасте 8+. Организовали первый в России отряд "Дети медицинских работников". В него вошли именно дети врачей Тобольска. Сейчас там пока десять человек, но волонтеры уверены, что число будет расти.

Еще одно направление работы – обучение людей с ОВЗ. Как рассказала волонтер, у этой категории есть потребность в обучении навыкам оказания первой помощи при попадании инородного тела, инсульте. Если раньше проводились общие мастер-классы, то теперь у них есть запрос на более развернутое обучение.

Куратор проекта отметила, что в ближайших планах – выход на международный уровень.

"Сейчас сотрудничаем с Северо-Казахстанским медицинским колледжем, учебными заведениями в Беларуси и Таджикистане. Кроме того, у нас хорошие отношения с Донецким медицинским колледжем, если говорить о региональном уровне. Мы их планируем привлечь к итоговому мероприятию – медико-спортивной туристической игре "Без права на ошибку". Она будет реализована на площадках для студентов, школьников и лиц с ограниченными возможностями здоровья", - рассказала Выставных.

Доброволец также добавила, что в перспективе они планируют укреплять имидж Тюменской области и тиражировать опыт на международном уровне.