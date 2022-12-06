. Дочка Алены Яковлевой до сих пор не может восстановить здоровье после ДТП

Дочь актрисы Алены Яковлевой пожаловалась на здоровье. В 2018 году с дочерью Алены Яковлевой Марией Козаковой произошло несчастье — ее сбил мотоцикл. Пережив ДТП, актриса столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. О произошедшем Козакова рассказала в личном блоге, отметив, что продолжает восстанавливаться до сих пор.«Четыре года назад в Таиланде меня сбил мотоцикл. Последствия разгребаю до сих пор. Несмотря на это, поездка была одной из лучших. Оставшиеся две недели испытывала огромное счастье. Тогда же я потеряла свое стопроцентное зрение. Зато теперь в моей жизни есть такой прекрасный аксессуар, как очки. Сейчас даже кино дома не могу без них смотреть», — призналась 30-летняя Мария. Подписчики артистки поддержали ее и пожелали справиться со всеми проблемами. «Очки очень вам идут!»; «Вы так становитесь похожи на маму. Красотка!» — считает публика.