. Дочка Алены Яковлевой до сих пор не может восстановить здоровье после ДТП
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Дочка Алены Яковлевой до сих пор не может восстановить здоровье после ДТП

Дочка Алены Яковлевой до сих пор не может восстановить здоровье после ДТП
Дочь актрисы Алены Яковлевой пожаловалась на здоровье. В 2018 году с дочерью Алены Яковлевой Марией Козаковой произошло несчастье — ее сбил мотоцикл. Пережив ДТП, актриса столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. О произошедшем Козакова рассказала в личном блоге, отметив, что продолжает восстанавливаться до сих пор.
«Четыре года назад в Таиланде меня сбил мотоцикл. Последствия разгребаю до сих пор. Несмотря на это, поездка была одной из лучших. Оставшиеся две недели испытывала огромное счастье. Тогда же я потеряла свое стопроцентное зрение. Зато теперь в моей жизни есть такой прекрасный аксессуар, как очки. Сейчас даже кино дома не могу без них смотреть», — призналась 30-летняя Мария. Подписчики артистки поддержали ее и пожелали справиться со всеми проблемами. «Очки очень вам идут!»; «Вы так становитесь похожи на маму. Красотка!» — считает публика.
# Шоу-бизнес Яковлева Алена
По материалам: z-aya

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