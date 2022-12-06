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«Дождь» решил получить лицензию в другой стране

«Дождь» решил получить лицензию в другой странеГендиректор «Дождя» Синдеева заявила, что телеканал получит лицензию в новой стране

Телеканал «Дождь» (признан Минюстом в России иностранным агентом) после лишения лицензии на вещание в Латвии решил продолжить работу в видеохостинге YouTube, но планирует получить новую лицензию уже в другой стране. Об этом РБК сообщила гендиректор канала Наталья Синдеева (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента).

«Продолжим работать в YouTube. Выключимся из кабельных сетей на время. Потеряем деньги. Будем получать новую лицензию в другой стране», — заявила Синдеева.

О том, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя», стало известно 6 декабря. Позже ведущая канала Анна Монгайт (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) сообщила, что СМИ продолжит работу. Журналистка также добавила, что телеканал умеет проходить сложности эпического масштаба.

Незадолго до этого в Латвии начали расследование из-за высказывания в прямом эфире ведущего Алексея Коростелева о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. Телеканал также прекратил работать с Коростелевым после его слов. Журналист объяснил свои слова оговоркой и заверил, что они были вырваны из контекста.

Латвийские власти назначили «Дождю» штраф в размере 10 тысяч евро и пригрозили закрытием. Причиной стал показ карты, на которой Крым был обозначен как территория России, а также то, что Российскую армию в эфире назвали «наша армия».

В марте «Дождь» прекратил работу на территории России после того, как Роскомнадзор ограничил к нему доступ. В июне стало известно, что телеканал возобновит вещание из Латвии.

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По материалам: lenta.ru

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