. Джон Линнеман из Digital Foundry потрясен обновлением Fortnite до Unreal Engine 5.1
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Джон Линнеман из Digital Foundry потрясен обновлением Fortnite до Unreal Engine 5.1

Джон Линнеман из Digital Foundry потрясен обновлением Fortnite до Unreal Engine 5.1


На этих выходных в Fortnite стартовала 4 глава, которая сопровождалась обновлением проекта до движка Unreal Engine 5.1. Студия Epic Games, которая отвечает и за разработку движка и за Fortnite, показала игрокам и другим разработчикам, как можно использовать современные технологии, которые предлагает Unreal Engine 5.1.

Ранее в этой статье мы рассказывали о технологиях, которые разработчики Fortnite использовали в игре. На данный момент портал Digital Foundry, известные технические специалисты, не выпустили свой разбор обновления Fortnite. Но Джон Линнеман, один из специалистов команды, в социальных сетях описал свои впечатления от обновления:

Да, я полностью поглощен Lumen и Nanite. Переносить это в крупномасштабную многопользовательскую игру со скоростью 60 FPS… это безумие. Просто потрясающая работа команды Epic.

Линнеман приложил несколько скриншотов, которые явно показывают работу новых технологий Unreal Engine 5.1 в Fortnite:




# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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