. Elden Ring на Xbox завтра получит бесплатное обновление «Колизей»
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Elden Ring на Xbox завтра получит бесплатное обновление «Колизей»

Elden Ring на Xbox завтра получит бесплатное обновление «Колизей»


Издательство Bandai Namco объявило о выходе 7 декабря бесплатного обновления «Колизей» для игры Elden Ring. Апдейт будет доступен на всех платформах, где вышла игра, в том числе на Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S.

Обновление «Колизей» добавит в игру Elden Ring арены для PvP сражений. Игрокам будут доступны три Колизея, в которых предлагаются разные варианты PvP-битв: дуэли, массовые потасовки и командные противостояния.

Ниже можно посмотреть трейлер, который представили к выходу обновления «Колизей» для Elden Ring.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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