. Елена Воробей не позволит парню разрушить жизнь дочери
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Елена Воробей не позволит парню разрушить жизнь дочери

Елена Воробей не позволит парню разрушить жизнь дочери
Артистка Елена Воробей рассказала о своей дочери. У Елены Воробей есть единственная дочь Софья. 21-летняя наследница не пошла по стопам матери, а выбрала профессию медика. Актриса тщательно следит, чтобы приоритетом в жизни девушки была карьера. 55-летняя пародистка рассказала, что ей важно, чтобы дочь прежде всего выбрала путь самореализации и не торопилась создать семью. Елена воспитывает наследницу сама. Сейчас девушка учится в Военно-Медицинской Академии и планирует стать врачом.  «Да, расстроюсь, если вместо самореализации Соня выберет парня. И не поддержу, если отдаст себя всецело любви, если чувства окажутся приоритетом и перечеркнут ее жизнь. Когда за тебя все решают, за ручку ведут — это очень серое существование. Ещё будет время для личной жизни, а до тех пор надо стать самостоятельной. Мое решение — не подавление ее личности и не шантаж. Я просто делюсь с ней моей житейской мудростью, честно и откровенно. Умею подобрать правильные слова. Дочь их обычно слышит и со временем соглашается, даже если сначала оказывает сопротивление», — рассказала Воробей в интервью.
К слову, Елена довольна тем, что дочь не выбрала шоу-бизнес. Юмористка сказала, что призвание Сони — быть врачом и она этому рада. «Дочка сама сделала этот выбор, приложила колоссальные усилия для того, чтобы успешно сдать экзамены и поступить в институт. Я долгое время ждала, пока она уверенно произнесет: «Мама, я хочу стать… медиком», —  поделилась артистка с «Оk-magazine». Стоит отметить, что Елена недавно отправилась в Израиль. За границей юмористка дает концерты. «Скучала по Израилю, и вот теперь я здесь. Нервы не железные, конечно, но важно самосохраниться… Главное, чтобы Бузова сюда не приехала», — откровенничала пародистка на «Первом радио 89.1».
# Шоу-бизнес Воробей Елена
По материалам: z-aya

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