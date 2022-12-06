. ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен

ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка ценICE предупредила ЕС о риске подорожания газа из-за введения потолка цен на него

Лондонская биржа ICE предупредила Европейский союз (ЕС), что попытка установить потолок цен на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположен в Нидерландах), скорее всего, приведет к его большему подорожанию. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в служебной записке, направленной в Еврокомиссию, ICE заявила, что введение такого предела может привести к росту цен на энергоресурс, несмотря на то, что сама инициатива направлена на смягчение последствий ценовых скачков.

Специалисты считают, что поставщики, вероятнее всего, будут выкупать короткие позиции и прекратят продажу газовых фьючерсов TTF, если цены хотя бы приблизятся к предельному уровню. Это позволит им застраховать себя от риска удержания этих позиций. Возникшая в результате этого нехватка продавцов на рынке TTF приведет к росту цен, уверены в ICE.

3 декабря страны G7 и Австралия определились с потолком на российскую нефть на отметке в 60 долларов за баррель. Меры должны вступить в силу с 5 декабря, вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Топ основных ошибок при международных перевозках, которых следует избегать
Топ основных ошибок при международных перевозках, которых следует
Российская кинокомпания прокомментировала отказ от зарубежной музыки в фильмах
Российская кинокомпания прокомментировала отказ от зарубежной музыки
Дуров оценил успешность платной подписки в Telegram
Дуров оценил успешность платной подписки в Telegram
Myśl Polska﻿: Польша проиграла от открытой конфронтации с Россией
Myśl Polska﻿: Польша проиграла от открытой конфронтации с Россией
ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен
ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен
В США высказались о возвращении к стабильности в отношениях с Россией
В США высказались о возвращении к стабильности в отношениях с Россией
Признаки, которые помогут распознать энергетического вампира, и как от него защититься
Признаки, которые помогут распознать энергетического вампира, и как
Эти 23 игры можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках ID@Xbox Winter Game Demo Event
Эти 23 игры можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках ID@Xbox
Безверхова-старшая одобряет желание Клавы родить дочь от Жени Прохоренко
Безверхова-старшая одобряет желание Клавы родить дочь от Жени
Лучшие шутки и мемы из Сети - 06.12.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 06.12.2022 (15 фото)
Королевский стиль: как носят джинсы представительницы монарших семей
Королевский стиль: как носят джинсы представительницы монарших семей
Hello Neighbor 2 уже доступна в Game Pass, появились первые рецензии
Hello Neighbor 2 уже доступна в Game Pass, появились первые рецензии

Топ на сегодня

В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Валерия боится брать фамилию мужа
Валерия боится брать фамилию мужа
80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года
80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года
Россиянам объяснили неочевидную причину блокировки карт
Россиянам объяснили неочевидную причину блокировки карт

Еще по теме

Фармпроизводители предупредили о риске исчезновения дешевых лекарств
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны
Эстония назвала условие введения потолка цен на газ
Оценена вероятность отказа ЕС от введения потолка цен на энергоресурсы