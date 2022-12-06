. Евгений Цыганов потерял родного человека
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Евгений Цыганов потерял родного человека

Евгений Цыганов потерял родного человека
Как сообщает пресса, в семье актера Евгения Цыганова произошла трагедия. По информации в СМИ, сегодня не стало отца Евгения Цыганова. Источник утверждает, что 84-летний родитель звезды российского кино скончался не дома или в больнице, а в пансионате для пожилых. «Пятый канал» пишет о том, что отец Цыганова проживал в деревне Власово в Новой Москве. Сам актер пока что не подтвердил новость о тяжелой утрате. Как известно, Евгений не любит общаться с журналистами, поэтому, возможно, так и оставит семейную трагедию без каких-либо комментариев.
Ранее Цыганов никогда не рассказывал о том, что его отец переехал жить в дом престарелых. Не исключено, что у актера просто не хватало времени на заботу о пожилом родственнике. Как известно, помимо работы в театре и съемках Евгений занимается воспитанием восьми детей. Несмотря на занятость, он успевает общаться и с детьми от брака с Ириной Леоновой и с сыном, которого ему в 2016 году родила Юлия Снигирь. «Не было как такового развода, и я никого не бросал, как это формулируется, неважно — детей или женщину. Для меня это странные формулировки, потому что они дорогие, близкие мне люди, мы вместе существуем, у нас общие проблемы», — рассказывал Цыганов о своей бывшей жене.   
# Шоу-бизнес Цыганов Евгений
По материалам: z-aya

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