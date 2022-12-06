Гарик Харламов признался, что "облевал и обоссал" дом, который оставил Кристине Асмус
Юморист Гарик Харламов расстался с актрисой Кристиной Асмус в 2020 году. Они не объявляли причины развода и вообще старались как можно меньше об этом распространяться. Однако время летит, и теперь экс-супруги могут позволить себе откровения.
Звезда Comedy Club на днях поучаствовал в съемках нового выпуска YouTube-передачи "ОХ-шоу". Гарик вспомнил историю со времен жизни с Кристиной и рассказал ее в самых постыдных подробностях.
Все случилось, когда он во сне отлежал себе обе руки и проснулся от сильного желания сходить в туалет. Подойдя к уборной, юморист понял, что не может открыть дверь: руки не слушаются, а ему еще нужно как-то провернуть круглую ручку. В это же время он почувствовал сильную тошноту. В итоге природа взяла свое.
Кристина Асмус рассказала, чем ее раздражают зрители
Недавно актриса в очередной раз сыграла главную роль в театральной постановке "Леди Макбет Мценского уезда", а после нее не смогла сдержать гнев. Кристина в соцсетях вспылила, что многие зрители никак не возьмут в привычку отключать свои гаджеты на время спектакля, чем сильно мешают и ей, и остальным.