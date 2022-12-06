. Гарик Харламов признался, что "облевал и обоссал" дом, который оставил Кристине Асмус
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Гарик Харламов признался, что "облевал и обоссал" дом, который оставил Кристине Асмус

Гарик Харламов признался, что "облевал и обоссал" дом, который оставил Кристине Асмус

Юморист Гарик Харламов расстался с актрисой Кристиной Асмус в 2020 году. Они не объявляли причины развода и вообще старались как можно меньше об этом распространяться. Однако время летит, и теперь экс-супруги могут позволить себе откровения.

Звезда Comedy Club на днях поучаствовал в съемках нового выпуска YouTube-передачи "ОХ-шоу". Гарик вспомнил историю со времен жизни с Кристиной и рассказал ее в самых постыдных подробностях.


Все случилось, когда он во сне отлежал себе обе руки и проснулся от сильного желания сходить в туалет. Подойдя к уборной, юморист понял, что не может открыть дверь: руки не слушаются, а ему еще нужно как-то провернуть круглую ручку. В это же время он почувствовал сильную тошноту. В итоге природа взяла свое.

Смешно, что это происходит, и я начинаю ржать. А от того, что я ржу, я блюю. Обоссался, блеванул. Хорошо, что все это было дома. Я все убрал потом. Это дом, который я оставил Кристине Асмус, облеванный, обоссанный, — вспоминает Харламов со смехом.

Кристина Асмус рассказала, чем ее раздражают зрители

Недавно актриса в очередной раз сыграла главную роль в театральной постановке "Леди Макбет Мценского уезда", а после нее не смогла сдержать гнев. Кристина в соцсетях вспылила, что многие зрители никак не возьмут в привычку отключать свои гаджеты на время спектакля, чем сильно мешают и ей, и остальным.

Как [меня задолбали] зрители, которые не выключают телефоны! Просто сил нет! И главное, зазвонил у кого-то, ну ты проверь свой. Нет, весь спектакль раз 15 у разных людей пиликал.
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По материалам: uposters.ru

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