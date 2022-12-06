. Guns N’ Roses подали иск к продающему пистолеты и розы магазину
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Guns N’ Roses подали иск к продающему пистолеты и розы магазину

Guns N’ Roses подали иск к продающему пистолеты и розы магазинуGuns N’ Roses подали иск к магазину в Техасе, продающему пистолеты и розы

Американская рок-группа Guns N’ Roses подала в суд на магазин в Техасе, который продает пистолеты и букеты из роз. Об этом сообщает издание Stereogum.

Музыканты обратились в суд, поскольку не захотели, чтобы магазин, специализирующийся на продаже пистолетов в городе Хьюстон, ассоциировался с их группой. В иске также было сказано, что ответчик поддерживает политиков, выступающих за определенные нормы по обороту и контролю над огнестрельным оружием. По мнению исполнителей, подобная ассоциация может негативно отразиться на бренде Guns N’ Roses.

Уточняется, что участники коллектива узнали о компании Texas Guns аnd Roses в 2019 году, через год они направили в магазин письмо с предупреждением о нарушении прав интеллектуальной собственности, однако представители компании проигнорировали обращения музыкантов.

Участники рок-группы требуют, чтобы магазин отказался от своего названия, и требуют выплаты компенсации, включая затраты на судебные издержки и услуги адвоката.

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# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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