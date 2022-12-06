. Hello Neighbor 2 уже доступна в Game Pass, появились первые рецензии

Вадим Карасев





Сегодня состоялся релиз игры Hello Neighbor 2, которую несколько раз переносили, но теперь она наконец доступна игрокам. Проект сразу после релиза добавлен в подписку Game Pass — на Xbox и PC.

Вместе с тем, появились и первые рецензии на Hello Neighbor 2 от журналистов, которые уже опробовали игру. На данный момент таких рецензий мало. В большинстве, критики в своих рецензиях отмечают, что игра заметно лучше первой части серии во всех аспектах — от графики до дизайна уровней. Однако, первая игра Hello Neighbor имела рейтинг всего в 42 балла из 100 на Opencritic. Сейчас оценки несколько выше, XboxEra поставила 5.8 из 10, а портал 33bits отдал игре 7 из 10.

В рецензиях журналисты отмечают в игре Hello Neighbor 2 интересные головоломки, но многие называют их «громоздкими, особенно при игре с геймпада». Ругают игру и за физику управления персонажем, плюс отмечают, что ИИ, который должен постоянно обучаться (что является главной «фишкой» игры) скорее раздражает, а не кидает вызов игрокам.

К релизу Hello Neighbor 2 разработчики представили новый трейлер, который можно видеть ниже.

Hello Neighbor 2

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Думаете, вашим соседям можно доверять? Подумайте еще. Hello Neighbor 2 — это стелс-хоррор, в котором нужно пробраться в дом жуткого сосед…

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