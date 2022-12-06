. Художница совмещает разных мультяшек, в результате чего на свет появляются новые герои с двойной изюминкой
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Художница совмещает разных мультяшек, в результате чего на свет появляются новые герои с двойной изюминкой

Художница совмещает разных мультяшек, в результате чего на свет появляются новые герои с двойной изюминкой

Художники — смелые люди, не боящиеся экспериментов. Они в буквальном смысле способны из ничего создать настоящий шедевр, который будет восхищать и вдохновлять миллионы людей. Также художники умеют совмещать вещи, которые на первый взгляд кажутся совсем несочетаемыми. Их хлебом не корми — дай позаниматься всякими чудачествами.

Так, например, художница creamimy умеет создавать новых персонажей, миксуя образы уже существующих мультипликационных героев и даже людей. В результате у неё получаются потрясающие образы, которые легко можно использовать в каком-нибудь мультфильме или комиксе. Предлагаем вам насладиться результатами её кропотливой работы.

Жасмин и Эльза

creamimy

Урсула и Ариэль

creamimy

Художница ведёт свою страничку в TikTok. На ней девушка выкладывает разнообразные работы, в которых наглядно демонстрирует свои умения и талант. Художница делает упор на работу с известными героями мира Диснея.

Уэнздей Аддамс и Рапунцель

creamimy

Червонная королева и Гермиона Грейнджер

creamimy

Уэнздей Аддамс и Эльза

creamimy

Блогер Хабане Лейм и Лейтенант Маттиас из мультика «Холодное сердце 2»

creamimy

Ариэль и Эльза

creamimy

Художница смогла собрать достаточно приличную аудиторию на своём канале. Сегодня она достигает 769 тысяч.

Изма из мультика «Похождения императора» и Эльза

creamimy

Аид и Мегара

creamimy

Шрам и Симба

creamimy

Малефисента и Аврора

creamimy

Джафар и Жасмин

creamimy

Матушка Готель и Рапунцель

creamimy

Подписчикам художницы безумно нравятся миксы с разных персонажей, которые максимально не похожи друг на друга. Об этом свидетельствуют сотни восторженных отзывов, тысячи лайков и миллионы просмотров.

Майк Вазовский и Рэндалл Боггс

creamimy

Здесь вы можете посмотреть, как выглядели бы героини известных мультфильмов, будь они детьми.

# Интересное
По материалам: twizz

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