Художница совмещает разных мультяшек, в результате чего на свет появляются новые герои с двойной изюминкой
Художники — смелые люди, не боящиеся экспериментов. Они в буквальном смысле способны из ничего создать настоящий шедевр, который будет восхищать и вдохновлять миллионы людей. Также художники умеют совмещать вещи, которые на первый взгляд кажутся совсем несочетаемыми. Их хлебом не корми — дай позаниматься всякими чудачествами.
Так, например, художница creamimy умеет создавать новых персонажей, миксуя образы уже существующих мультипликационных героев и даже людей. В результате у неё получаются потрясающие образы, которые легко можно использовать в каком-нибудь мультфильме или комиксе. Предлагаем вам насладиться результатами её кропотливой работы.
Жасмин и Эльза
Урсула и Ариэль
Художница ведёт свою страничку в TikTok. На ней девушка выкладывает разнообразные работы, в которых наглядно демонстрирует свои умения и талант. Художница делает упор на работу с известными героями мира Диснея.
Уэнздей Аддамс и Рапунцель
Червонная королева и Гермиона Грейнджер
Уэнздей Аддамс и Эльза
Блогер Хабане Лейм и Лейтенант Маттиас из мультика «Холодное сердце 2»
Ариэль и Эльза
Художница смогла собрать достаточно приличную аудиторию на своём канале. Сегодня она достигает 769 тысяч.
Изма из мультика «Похождения императора» и Эльза
Аид и Мегара
Шрам и Симба
Малефисента и Аврора
Джафар и Жасмин
Матушка Готель и Рапунцель
Подписчикам художницы безумно нравятся миксы с разных персонажей, которые максимально не похожи друг на друга. Об этом свидетельствуют сотни восторженных отзывов, тысячи лайков и миллионы просмотров.
Майк Вазовский и Рэндалл Боггс
Здесь вы можете посмотреть, как выглядели бы героини известных мультфильмов, будь они детьми.