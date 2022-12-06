. Иван Краско оказался в больнице

Актер Иван Краско попал в больницу. Предновогодние недели обычно проходят в большом стрессе — нужно успеть закончить все накопившиеся дела и подвести итоги целого года. Неудивительно, что уставший организм может выдавать любые сбои, вплоть до самых тяжелых. Поэтому, когда стало известно, что Иван Краско был доставлен в отделение неотложной помощи одной из больниц Санкт-Петербурга, многие поклонники заволновались. Что происходит? Как-никак народному артисту РФ осенью исполнилось уже 92 года.«Он в отделении неотложной кардиологии. Сейчас анализы сдает, обследование. Такого, чтоб с ним что-то случилось, вызывали скорую — такого не было. Это был наш план, мы готовились к этому несколько дней, он знал, что сегодня он поедет в больницу», — рассказал в комментарии 5-tv.ru директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов. По его словам, актер в начале и в конце каждого года по собственному желанию ложится в больницу, где проходит плановый медосмотр, чтобы его немного «подлатали». Смородинов пояснил, что 92-летний актер устает, работая в театре, и после каждой плановой госпитализации чувствует себя лучше. Напомним, народный артист РФ начал терять здоровье еще несколько лет назад. Сначала его сразила тяжелая форма коронавирусной инфекции, затем случился микроинсульт, а потом у него развилась частичная слепота. Актер хотел решиться на операцию, чтобы восстановить зрение, но в его возрасте это слишком большой риск.