. Эксперты НОМ подвели итоги мониторинга выборов в девяти регионах РФ
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Эксперты НОМ подвели итоги мониторинга выборов в девяти регионах РФ

Эксперты НОМ подвели итоги мониторинга выборов в девяти регионах РФ

Эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ) подытожили мониторинг выборов, которые прошли в минувшее воскресенье в девяти регионах России.

Голосование состоялось по 25 избирательным кампаниям. Большинство вакантных мандатов получили кандидаты от партии "Единая Россия".


В Республике Саха (Якутия) прошли досрочные выборы главы Мельжехсинского 3-го наслега Мегино-Кангаласского, победу в которых одержал самовыдвиженец.

В Республике Хакасия на выборах глав Троицкого и Пуланкольского сельсоветов также победили самовыдвиженцы. По четырем избирательным кампаниям в местные Советы депутатов избраны: 13 кандидатов от "Единой России", один – от ЛДПР и три – от КПРФ. Нарушений на выборах не зафиксировано.

В Алтайском крае прошли выборы в Совет депутатов Тальменского поссовета, Прослаухинского сельсовета – там победу одержали также кандидаты от ЕР. На выборах депутатов Паклинского сельского Совета народных депутатов победили самовыдвиженец и кандидат от ЕР. Пост главы Кадниковского сельсовета займет самовыдвиженец.

"Традиционно победили местные кандидаты, лично знакомые избирателям, имеющие опыт соответствующей управленческой или представительской деятельности, заработанный годами авторитет", - прокомментировал итоги кампаний завкафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС при президенте РФ Алексей Чесноков.

На довыборах депутатов Совета городского поселения "Оловяннинское" в Забайкальском крае избраны два кандидата: от ЛДПР и партии "Единая Россия". На досрочных выборах глав сельских поселений в Цокто-Хангил, Хойто-Ага, Улетовское и Долгокыченское избраны кандидаты от ЕР.

В Хабаровском крае на выборах главы Высокогорненского городского поселения победил самовыдвиженец. Это местный депутат, хорошо известный жителям, что и обусловило их выбор, сообщил политолог Евгений Чадаев.

В Кировской области на выборах главы Шурминского сельского поселения победу одержала кандидат от ЕР, а победителем на выборах главы Макарьевского сельского поселения стала представительница ЛДПР.


В Костромской области досрочные выборы главы городского поселения Кадый завершились победой кандидата от ЕР. Как рассказала представитель Корпуса "За чистые выборы" Юлия Лапенко, жители избрали своего односельчанина.

"Выборы в Кадыйском районе подтвердили русскую пословицу: "Где родился, там и пригодился". Соперником победителя, работника предприятия "Кадыйская мануфактура", был слесарь механосборочных работ. Это говорит о том, что люди рабочих специальностей активно включены в политические процессы", - прокомментировала итоги кампании эксперт НОМ.

В Пензенской области итогом трехдневных выборов депутата Собрания представителей Камешкирского района по одномандатному избирательному округу № 4 стала победа кандидата от партии "Справедливая Россия-Патриоты-За правду".

Директор Центра мониторинга социальных процессов Института регионального развития Пензенской области Игорь Юрасов считает, что выбор в пользу кандидата от СРЗП можно считать обоснованным и логичным, так как "муниципальный электорат давно выражал запрос на новые лица".

В Ростовской области довыборы депутатов Новоселовского сельского поселения по Новоселовскому многомандатному избирательному округу завершились победой троих кандидатов ЕР и одного представителя ЛДПР.

"Жители выбрали трех кандидатов от "Единой России "сознательно и обоснованно, опираясь, с одной стороны, на личный авторитет кандидатов, а с другой - на результаты работы партии в межвыборный период. Победа кандидата ЛДПР говорит о том, что партия и ее актив не дремлют и готовы включаться в борьбу за вакантные места на местном уровне", - рассказал член Общественной палаты Ростовской области, эксперт НОМ Александр Нечушкин.

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По материалам: uposters.ru

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