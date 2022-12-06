. Юлия Михалкова сверкнула своим нижним бельем
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Юлия Михалкова сверкнула своим нижним бельем

Юлия Михалкова сверкнула своим нижним бельем
Артистка Юлия Михалкова предстала перед поклонниками в одних трусиках. Телеведущая сразила подписчиков откровенностью. Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова частенько будоражит поклонников, публикуя кадры в откровенных нарядах. На сей раз красотка оказалась полуголой — люди так и не поняли, это она образ составлять еще не завершила, или показать трусики было ее основной задачей. Тем не менее, снимок снискал массу комплиментов от поклонников. На этот раз Михалкова надела базовые бежевые трусики. Она решила отказаться от оригинальности в виде страз, которые демонстрировала ранее. Представ перед камерой в одном свитшоте, теледива засветила нижнюю часть тела без штанов.
# Шоу-бизнес Михалкова Юлия
По материалам: z-aya

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