. Как подобрать подходящий кондиционер для волос и как правильно им пользоваться

Каждая девушка мечтает иметь красивые локоны, но при уходе часто все совершают ошибки. Многие делают это во время нанесения кондиционера, так как не знают, как правильно его использовать.

Зачем пользоваться кондиционером, основные причины

Чистые, вымытые волосы плохо переносят внешние воздействия, нежели грязные, поскольку они более уязвимы, быстрее выгорают на солнце и впитывают в себя всю «химию» города.

Кожный жир играет некую защитную функцию. Но это еще не значит, что нужно перестать мыть волосы, ведь грязь быстро забивает луковицы и препятствует росту волос.





Справиться с данной задачей поможет кондиционер для волос, который:

создает защиту от механических повреждений, благодаря чему волосы будут меньше сечься во время расчесывания и укладки;

запаивает чешуйки, которые раскрылись после мытья, сохраняя в них влагу;

делает волосы более мягкими, послушными и эластичными.

Главное, подобрать более подходящее средство под свой тип и структуру волос.

Как пользоваться кондиционером для волос

Кондиционер используют в промежутке между шампунем и маской для волос. Лучше всего прочесть рекомендации по использованию на упаковке и строго им следовать.

После мытья волосы необходимо промокнуть полотенцем;

кондиционер распределить по всей длине локонов, не затрагивая корни, и оставить на 2-3 минуты;

хорошо смыть водой.





Не стоит наносить кондиционер на слишком мокрые волосы, потому что эффекта от этого не будет. Особенно это касается длинных волос, которые могут удерживать много воды.

Необходимо потратить пару минут на сушку, зато получить можно привлекательные и блестящие волосы.

Чтобы волосы не были жирными, состав важно наносить на кончики волос. Чтобы получить привлекательный блеск, кондиционер следует подержать дольше, а затем смыть водой.

Как подобрать кондиционер для волос

Кондиционер выбирают по типу волос.

Ломкие и сухие

С этой проблемой сталкиваются многие женщины. У многих на правильный уход не хватает времени, поэтому они помоют голову, высушат феном и бегут по своим делам. Все это приводит к тому, что локоны страдают и начинают нуждаться в увлажняющем кондиционере.





Жесткие волосы

Такие волосы тяжело поддаются укладке. Каких бы усилий не прикладывала женщина, результат будет не таким, как хотелось бы. Шампунь только пересушивает их, делая более ломкими. Для жестких локонов нужно пользоваться кондиционером с сильным увлажняющим действием.

Окрашенные волосы

Главная задача такого кондиционера заключается в удержании пигмента и сохранении полученного цвета. Частое мытье, фен и расчесывание могут привести к его потере, над чем долго трудился парикмахер. Поэтому нужно пользоваться кондиционером с защитой цвета, который не допускает вымывание пигмента и питает волосы.

Вьющиеся волосы





Обладательницам вьющихся волос порой сложно сделать себе укладку и надолго сохранить полученный эффект. Именно поэтому для таких волос лучше всего использовать средства, обладающие разглаживающим эффектом. Они делают волосы мягче и послушнее, избавляя от статического электричества.

Посеченные волосы

Для таких волос нужно покупать средства, оказывающие восстанавливающее действие. В них содержится комплекс всех необходимых веществ, которые восстанавливают их структуру.