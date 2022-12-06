. Как понравиться Козерогам: 5 важных советов астрологов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как понравиться Козерогам: 5 важных советов астрологов

Как понравиться Козерогам: 5 важных советов астрологов

Козерогам понравиться достаточно непросто, поэтому если вы влюблены в человека данного Знака, рекомендуем вам ознакомиться с советами, описанными в этой статье. С их помощью вы существенно повысить свои шансы на успех.


Описанные далее рекомендации будут полезными для всех, кто хочет покорить сердце Козерога. Если дело дойдет до свидания, то воспользуйтесь советами о том, как понять, что человек действительно вам подходит энергетически и эмоционально. Это крайне важно, ведь если совместимость окажется плохой, смысла в таких отношениях будет не много.

Избегайте слишком яркого стиля

Считается, что люди замечают всегда тех, кто максимально ярок. Да, это так, но Козероги не любят тех, кто привлекает слишком много внимания, поскольку им нравится оставаться в тени. Козероги ненавидят, когда все вокруг на них смотрят. Именно поэтому на первое свидание и при первом знакомстве одевайтесь красиво, но сдержанно. Это существенно повысить ваши шансы понравиться любому Козерогу.

Повышайте эрудицию

Козероги очень любят умных и начитанных людей, которые многое знают и многим могут поделиться. Тут есть один очень важный момент, который еще больше усложняет задачу. Если вы почувствуете, что по уровню интеллектуального развития вы выше Козерога, которому вам хочется понравиться, ни в коем случае не демонстрируйте этого. Вместо этого постарайтесь не превосходить его или её, а, наоборот, попробуйте превознести умения, навыки и ум Козерога.


Не заставляйте Козерога делать выбор

Во-первых, Козероги не любят дилеммы в целом. Им очень трудно дается принятие важного решения. Они ненавидят выбирать, но особенно сильно они ненавидят выбирать между любовью и работой или между любовью и увлечениями. Если вам хочется понравиться Козерогу, дайте ему понять, что вы не собираетесь менять привычки этого человека. Восхищайтесь работоспособностью этого человека и ставьте на первое место успех в делах, а не в любви. Скажите, что вы тоже считаете работу первостепенной, а любовь приятным дополнением.

Примите эгоизм Козерога

Эти люди чаще думают о себе, нежели об окружающих. Все мы отчасти эгоисты, но Козероги этого не скрывают. Если вы хотите произвести впечатление на этого человека, скажите, что эгоизм — это здоровая черта характера. Скажите, что вы не собираетесь занимать собой всё свободное время Козерога. С высокой вероятностью этот человек полюбит вас за такие слова и начнет уважать за честность.

Не торопитесь

Козероги — это люди, которые влюбляются медленнее всего. Если вы хотите им понравиться, то нужно принять их правила игры, а именно — не торопить события. Они сами дадут вам намек, когда будут готовы перейти на новый уровень. Не говорите с ними о свадьбе и детях на первом свидании, если не хотите, чтобы оно стало последним.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Запад смог заморозить только треть золотовалютных резервов Банка России
Запад смог заморозить только треть золотовалютных резервов Банка
Как понравиться Козерогам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Козерогам: 5 важных советов астрологов
В США арестовали политика за отмывание 50 миллионов долларов
В США арестовали политика за отмывание 50 миллионов долларов
Россиянам рассказали об опасностях покупок в мессенджерах
Россиянам рассказали об опасностях покупок в мессенджерах
Александр Жулин поделился редким фото с женой и дочками
Александр Жулин поделился редким фото с женой и дочками
Шаман рассказал подробности личной жизни
Шаман рассказал подробности личной жизни
Алла Пугачева развалила СССР, заявил Худяков
Алла Пугачева развалила СССР, заявил Худяков
Сергей Лазарев жестко пошутил над Лерой Кудрявцевой во время съемок "Песни года"
Сергей Лазарев жестко пошутил над Лерой Кудрявцевой во время съемок
80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года
80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года
Европейцев предупредили о риске отключений электричества
Европейцев предупредили о риске отключений электричества
Том Хендерсон назвал игры, которые ожидает увидеть на The Game Awards
Том Хендерсон назвал игры, которые ожидает увидеть на The Game Awards
О чем принято молиться в праздник иконы Божией Матери “Рождество Богородицы” Исааковская, отмечаемый 8 декабря 2022 года
О чем принято молиться в праздник иконы Божией Матери “Рождество

Топ на сегодня

Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
В Европе рекордно упал спрос на газ
В Европе рекордно упал спрос на газ
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
Анатолий Белый рассказал, почему бежал в Израиль
Анатолий Белый рассказал, почему бежал в Израиль

Еще по теме

Как понравиться Тельцам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Девам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Ракам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Скорпионам: 5 важных советов астрологов