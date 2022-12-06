. Как понравиться Козерогам: 5 важных советов астрологов

Вадим Карасев

Козерогам понравиться достаточно непросто, поэтому если вы влюблены в человека данного Знака, рекомендуем вам ознакомиться с советами, описанными в этой статье. С их помощью вы существенно повысить свои шансы на успех.

Описанные далее рекомендации будут полезными для всех, кто хочет покорить сердце Козерога. Если дело дойдет до свидания, то воспользуйтесь советами о том, как понять, что человек действительно вам подходит энергетически и эмоционально. Это крайне важно, ведь если совместимость окажется плохой, смысла в таких отношениях будет не много.

Избегайте слишком яркого стиля

Считается, что люди замечают всегда тех, кто максимально ярок. Да, это так, но Козероги не любят тех, кто привлекает слишком много внимания, поскольку им нравится оставаться в тени. Козероги ненавидят, когда все вокруг на них смотрят. Именно поэтому на первое свидание и при первом знакомстве одевайтесь красиво, но сдержанно. Это существенно повысить ваши шансы понравиться любому Козерогу.

Повышайте эрудицию

Козероги очень любят умных и начитанных людей, которые многое знают и многим могут поделиться. Тут есть один очень важный момент, который еще больше усложняет задачу. Если вы почувствуете, что по уровню интеллектуального развития вы выше Козерога, которому вам хочется понравиться, ни в коем случае не демонстрируйте этого. Вместо этого постарайтесь не превосходить его или её, а, наоборот, попробуйте превознести умения, навыки и ум Козерога.

Не заставляйте Козерога делать выбор

Во-первых, Козероги не любят дилеммы в целом. Им очень трудно дается принятие важного решения. Они ненавидят выбирать, но особенно сильно они ненавидят выбирать между любовью и работой или между любовью и увлечениями. Если вам хочется понравиться Козерогу, дайте ему понять, что вы не собираетесь менять привычки этого человека. Восхищайтесь работоспособностью этого человека и ставьте на первое место успех в делах, а не в любви. Скажите, что вы тоже считаете работу первостепенной, а любовь приятным дополнением.

Примите эгоизм Козерога

Эти люди чаще думают о себе, нежели об окружающих. Все мы отчасти эгоисты, но Козероги этого не скрывают. Если вы хотите произвести впечатление на этого человека, скажите, что эгоизм — это здоровая черта характера. Скажите, что вы не собираетесь занимать собой всё свободное время Козерога. С высокой вероятностью этот человек полюбит вас за такие слова и начнет уважать за честность.

Не торопитесь

Козероги — это люди, которые влюбляются медленнее всего. Если вы хотите им понравиться, то нужно принять их правила игры, а именно — не торопить события. Они сами дадут вам намек, когда будут готовы перейти на новый уровень. Не говорите с ними о свадьбе и детях на первом свидании, если не хотите, чтобы оно стало последним.