. Как сделать картофель рассыпчатым и зачем добавлять сахар в картофельное пюре

Мало кто знает, зачем в картофельное пюре нужно добавлять сахар. Это блюдо является любимым у большинства людей, которые готовят его чуть ли не каждый день и на праздники. Вкуснее всего получается картофель из молодых клубней, а у старых вкус иначе, но это можно легко исправить.

Зачем добавлять сахар во время приготовления картофельного пюре

Чтобы приготовить вкусное картофельное пюре из старых клубней, потребуется добавить немного сахара. Благодаря ему старая картошка обретет приятные вкусовые качества, которые есть у молодого картофеля.

Чтобы добиться желаемого результата, необходимо учитывать несколько важных нюансов. Для начала картофель следует подготовить к варке: помыть и залить холодной водой, оставив на 1,5-2 часа — это уберет сморщенность и вялость. После этого будет трудно отличить старый картофель от молодого.





По истечению указанного времени картофель нужно очистить от кожуры и приступать к варке. Предварительное замачивание делает его структуру лучше, а вот вкус будет немного водянистее. Чтобы это исправить, используется сахар.

Когда необходимо добавлять сахар в кастрюлю

Сахар необходимо добавлять сразу после того, как вода в кастрюле закипит. Не следует сыпать слишком много, достаточно будет одной чайной ложки. Если добавить больше, то картофельные клубни получатся сладкими и невкусными. Если же четко следовать всем советам, то никакого лишнего привкуса не появится.

После того, как картофель сварится, нужно слить с него всю воду и на пару минут вернуть кастрюлю обратно на плиту. Делать это необходимо для того, чтобы убрать остатки воды, которые остаются на дне кастрюли. Это очень важно сделать перед приготовлением пюре.

Если же вы хотите оставить просто вареный картофель на гарнир, после того, как воду слили, его нужно еще несколько раз перемешать. Это придаст ему лучшие вкусовые качества и некую «хрустинку».

Другие секреты приготовления вкусного картофеля

У каждой хозяйки есть свои секреты и хитрости, которые она использует во время варки картофеля. Они позволяют ему обрести приятные вкусовые качества.





У каждой хозяйки есть свои секреты и хитрости, которые она использует во время варки картофеля. Они позволяют ему обрести приятные вкусовые качества.

Чтобы сохранить все содержащиеся в клубнях полезные вещества, необходимо отправлять картофель сразу в кипящую воду.

Чтобы приготовить картофель «в мундире», заливать его необходимо холодной водой и после этого ставить на огонь.

Чтобы во время варки картофель не потемнел, в кастрюлю с содержимым необходимо добавить 1 столовую ложку уксуса либо молоко.

Если картофель варится для салата, в него нужно влить уксус — 2 ст. л. на 2 л воды, тогда он не разварится и останется твердым.

Чтобы во время варки он не разварился, добавить нужно 2 ст. л. огуречного рассола .

Солить воду, в которой варится картофель, нужно сразу после ее закипания, тогда клубни равномерно просолятся и получатся вкусными.

Чтобы он не разварился, перед отправкой в кастрюлю, необходимо его проколоть вилкой в нескольких местах.

Чтобы ускорить процесс варки картофеля, к нему нужно добавить сливочное масло.

Чтобы получился вкусный аромат, картофель необходимо отваривать вместе с морковью, луком, зеленью, лавровым листом и чесноком.