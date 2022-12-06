. Какие продукты можно будет купить с огромной скидкой 2022 году

Специалист рассказал, какие группы товаров могут подешеветь перед новым годом. Эксперты уверены: если обычно к Новому году продукты дорожают, то в этом возможны скидки – потому что ранее ценники подняли невероятно. «Скидки на потребительском рынке можно и нужно ожидать, ведь рынок стабилизировался и вряд ли в ближайший зимний месяц подвергнется новому кризису», — заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Будут проводиться заранее согласованные с поставщиками системные промо, в рамках которых будут так называемые «якорные» товары со скидками от 30 и более процентов и «фоновые» товары — с небольшими скидками. Сетям и производителям есть что скидывать — цены «прирастали» с запасом, уверен эксперт. По его мнению, в декабре к якорным товарам из группы «чай — кофе» добавятся шампанское и другой алкоголь, мясо, мясные деликатесы и копченые колбасы, сыры, соки, торты, то есть на товары для новогоднего стола. Именно их можно купить со скидкой от 30 процентов. А вот по группе овощей и фруктов, по его мнению, скидки традиционно будут смазаны сезонным ростом цен. Что касается непродовольственных товаров, то здесь ритейл, скорее всего, «надавит» на поставщиков — и интересные предложения появятся. «Размеры скидок будут зависеть от того, каким путем товар попал на полку и даже небольшого снижения цены на фоне среднеотраслевой будет достаточно», — заключил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов в разговоре с агентством «Прайм».