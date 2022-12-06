. Королевский стиль: как носят джинсы представительницы монарших семей

Джинсы считаются одной из самых любимых вещей у многих женщин. Неравнодушны к ним и представительницы королевских семей. Нередко они меняют пафос пышных платьев на удобство и комфорт. Редакция Rsute проанализировала, как и с чем королевские особы носят джинсы и какие модели предпочитают. В список попали принцессы XX и XXI веков.

Как принцесса Александра Кентская нарушила протокол





Эта ситуация произошла в 1954 году. Александра Кентская, которая приходится кузиной королеве Екатерине II, шокировала публику, появившись в джинсах. Она их надела на игру в теннис. Считается, что именно она вдохновила представительниц королевских семей, да и всех женщин в мире сделать ставку на комфорт и удобство, а не предписания.

Как носила джинсы принцесса Уэльская Диана





«Королева сердец» была смелой, и это отражалось в ее нарядах. Еще в прошлом веке она носила джинсы так, как сегодня носят современные модницы. Принцесса Диана гармонично сочетала их с оверсайз-жакетами и кроссовками. Она одевалась удобно и стильно. «Икона стиля» надевала их на официальные визиты и спортивные игры. Принцесса Диана на игре в поло в 1988 году появилась в джинсах, заправленных в сапоги. Стилистов впечатлил этот смелый образ.

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон тоже любила джинсы





Супруга принца Эндрю умела создать гармоничный наряд из несочетаемых вещей. И ей это прекрасно удавалось. Сара Фергюсон любила свободные джинсы прямого кроя. Она носила их с казаками, кардиганами и оверсайз-свитерами.

Элегантная и строгая Кейт Миддлтон





В гардеробе одной из самых стильных представительниц монаршей семьи также есть джинсы. Супруга принца Уильяма прекрасно интегрирует их в повседневном стиле. Кейт Миддлтон делает ставку на темные приталенные брюки, которые подчеркивают ее фигуру. Однако в ее гардеробе были замечены и клеш. В любом случае джинсы всегда органично вписываются в наряды Кейт. Порой она надевает их на официальные мероприятия. В джинсах Миддлтон позировала на открытке в честь своего 38-летия.

Королева Иордании Рания тоже носит джинсы





Таким образом она доказывает, что у женщин должны быть те же права, что и у мужчин. Рания предпочитает простые джинсы. Она их виртуозно комбинирует с рубашками.

Шарлотта Казираги носит джинсы редко, но метко





Внучка княгини Монако Грейс Келли не утруждает себя следованием официальному протоколу. Но каждый ее выход привлекает много внимания. Шарлотта Казираги редко надевает джинсы, но достаточно метко. Она появилась на неделе моды в Париже в объемном пиджаке морского стиля. С ним отлично сочетались свободные джинсы в стиле 90-х.

Модница Меган Маркл, герцогиня Сассекская





Супруга принца Гарри до того, как стала членом Британской королевской семьи, очень любила джинсы. Она носила разные модели: от строгих до «рваных», от приталенных до свободных. Став герцогиней Сассекской, она скоректировала свой гардероб. Но от ношения джинсов не отказалась. Она регулярно появлялась в них на спортивных соревнованиях, гармонично комбинируя с рубашками, свитерами и пиджаками.

Испанская королева Летиция выглядит эффектно в джинсах





Супруга Филиппа VI отошла от традиционных образов для королевских лиц. Она внесла в свой гардероб много современных элементов одежды, не характерных для монархов:

брюки, джинсы;

изделия из кожи;

одежда с глубокими вырезами.

Один из самых стильных образов Летиция продемонстрировала в 2013 году. Тогда она удачно подобрала клеш для своей фигуры.