. Ксения Бородина защищает Григория Лепса после скандальной драки
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Ксения Бородина защищает Григория Лепса после скандальной драки

Ксения Бородина защищает Григория Лепса после скандальной драки
Ведущая Ксения Бородина высказалась о драке артиста. Исполнитель хита «Самый лучший день» устроил драку после выступления в Санкт-Петербурге. Григорий отправился в бар, там он повздорил с одним из посетителей. Мужчины вышли на улицу, где нанесли друг другу несколько ударов. У оппонента Лепса врачи выявили перелом носа. Ксения заявила, что не видит ничего странного в этой ситуации. По словам ведущей реалити-шоу «Дом-2», драка вызвала ажиотаж только потому, что в ней принимал участие известный человек. «Мужчины дерутся, это их природа. Назовите мужика, который не дрался в этой жизни?! Есть такие? Понятно, что это артист, понятно, что подрался бы обычный мужик у подъезда и слово бы не сказали. Тут подрался Лепс — и все давай в него кидать камнями», — отметила Бородина.
Бывшая участница проекта «Ледниковый период» считает, что Григорий переживает тяжелый период в жизни. Ксения напомнила, что в декабре прошлого года музыкант развелся с женой. «Зачем столько работать, зачем столько концертов. Это же всё разрушает, когда гонка такая ненормальная. У него же бешеный график, он после развода, ему мы хоть год отдохнуть и прийти в себя. Он уже и голос сорвал, сам же злится на себя, эти нервы и драки. Просто я считаю, что задача каждого директора, продюсера - уметь остановить артиста!» — пояснила телеведущая. Бородина заверила, что лично не знакома с Григорием и не собирается его оправдывать. Тем не менее, звезда считает, что мужчины часто выясняют отношения подобным способом. «Всю жизнь были дуэли, бои. Что нового-то? Ничего. Слава Богу, без последствий. Оправдания нет ни дракам, ни насилию, ни кинутым микрофонам, когда пришла толпа зрителей. С позиции человека я вижу, что он просто устал, морально выжат, что у него недавно был развод. Он просто везде, куда ни плюнь. Есть такие артисты, которые себя просто не жалеют, что они такие трудоголики, спасаются в работе. Это не так. Они себя просто уничтожают, закрываясь от проблем в работе», — добавила Ксения.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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