. Кто родился 6 декабря

Игорь Юрьевич Кастюкевич (46 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике. Проходил службу в Вооружённых Силах РФ. Работал в министерстве молодёжной политики, спорта и туризма Саратовской области. Являлся директором Саратовского областного центра спортивной подготовки, детско-юношеской спортивной школы по спортивным единоборствам.

Был исполнительным директором национального совета айкидо России. Возглавлял движение «Молодёжка ОНФ».

А ещё в этот день родились:

Садыр Нургожоевич Жапаров (54 года), президент Кыргызской Республики. Был руководителем коллективного хозяйства «Санташ» в Тюпском районе страны, директором нефтяной компании «Кергей». Возглавлял компании «Гузель-МХААД» и «Нурнефтегаз».

Неоднократно избирался депутатом Жогорку кенеша (парламента) страны. Был советником президента Киргизии Курманбека Бакиева, комиссаром Национального агентства по предупреждению коррупции. Занимал пост премьер-министра Киргизии.

В январе 2021 года Садыр Жапаров был избран президентом Киргизии. За него проголосовали 79,2% избирателей.

Александр Николаевич Балуев (64 года), российский актёр театра и кино. Был актёром Театра Советской Армии, Московского театра им. Ермоловой. Среди его театральных работ, Арман Дюваль в «Даме с камелиями», Ион Друцэ в «Святая святых», Ян в «Прощай, Иуда…», Родион в «Приглашении на казнь», доктор Дымов в «Небесных странниках».

В 1981 году дебютировал в эпизодической роли в телевизионном фильме «Следствие ведут ЗнаТоКи». Известность к Александру Балуеву пришла после картины Владимира Хотиненко «Мусульманин».

Всего в фильмографии актёра более 90 фильмов и сериалов. Среди них, «Олигарх», «Благословите женщину», «Турецкий гамбит», «Кандагар», «Демон революции» и другие.

Владимир Наумович Наумов (1927-2021), российский режиссер и сценарист. Народный артист СССР. На счету режиссёра десятки фильмов, самые известные из которых — «Павел Корчагин», «Бег», «Тегеран-43» и «Легенда о Тиле». Владимир Наумов написал сценарии не только к ряду своих картин, но и к таким известным фильмам, как «Карнавал» и «Как закалялась сталь».

Режиссёр возглавлял Национальную Академию кинематографических наук и искусств.

Михаил Григорьевич Воронков (1921-2014), российский химик. Академик РАН. Участник Великой Отечественной войны. Работал в Институте химии силикатов АН СССР, Институте органического синтеза АН Латвийской ССР. Более 20 лет возглавлял Иркутский институт органической химии Сибирского отделения РАН им. А.Е. Фаворского.

Учёный — один из основоположников биокремнийорганической химии. Он открыл новые классы органических производных и соединений кремния, а также разработал методы синтеза кремний- и сераорганических соединений. Под руководством Воронкова создан ряд оригинальных лекарственных препаратов, не имеющих аналогов в мировой медицине (трекрезан, силакаст, кобазол и др.).

Среди учеников Михаила Григорьевича 35 докторов и 140 кандидатов наук.