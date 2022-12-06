. Лайма Вайкуле сошла с ума, заявил Манукян

Певица Лайма Вайкуле сделала странное заявление. По мнению публициста, человек «в здравом уме» не стал бы «нести такую ахинею». Слова певицы Лаймы Вайкуле возмутили многих: она заявила, что в свое время «содержала весь Советский Союз», потому что за концерты и пластинки получала гроши, а весь остальной заработок шел в государственную казну. На это утверждение бурно отреагировал и блогер и публицист Вадим Манукян.«Недавно в СМИ промелькнула информация, что у нее проблемы какие-то со здоровьем. Может, на голову осложнения пошли? Потому что считать в здравом уме, что Лайма содержала весь СССР, невозможно. А вообще, смотришь, какую они все там несут ахинею, и думаешь: вот пиарили же этих певичек в СССР. Нужно было оставить Лайму в кабаре ногами дрыгать и не давать ей всесоюзную площадку, которая ее в итоге так развратила. А с другой стороны — пусть говорят, теперь становится видна «дурь» каждого, кто получил от страны все, а теперь плюет в нее из-за рубежа», — цитирует слова Манукяна издание «РИА ФАН».