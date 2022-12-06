. Лариса Андерсен предсказала время разгула зла 2022
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Лариса Андерсен предсказала время разгула зла 2022

Лариса Андерсен предсказала время разгула зла 2022
Астролог Лариса Андерсен рассказала чего не стоит делать с 7-8.12.2022. 15-ый лунный день с 15:07 7-ого по 15:33 8-ого (время московское). ❗Время разгула сил зла. 🔱Символы дня – змей, шакал. 🎂Люди, рождённые в этот лунный день, – благодатная почва для всех видов искушений, в связи с чем им рекомендуется регулярно практиковать аскезу. Также эти талантливые люди могут страдать из-за своей влюбчивости. 💎Камень – агат. 🔹Энергетически этот период связан с Исааком и однозначного определения хороший это день или плохой — нет, хотя его символами считаются шакал и змей. Этот период достаточно благоприятен для несерьёзных дел и мелких, местечковых предприятий, считается счастливым для розничной торговли, однако велики шансы поддаться соблазну и совершить какую-нибудь глупость, о которой впоследствии вы будете жалеть. Самоконтроль в эти лунные сутки ослаблен, зато инстинкты очень сильны, поэтому постарайтесь справиться с эмоциями и заняться укреплением самодисциплины. Не стоит предпринимать ничего важного, кардинально влияющего на судьбу. ✅ Рекомендуемые практики: аскеза, преодоление искушений. Полезно поголодать или посидеть на диете, любые формы воздержания принесут пользу. Так же в этот день особо рекомендуется помолиться за врага, так как после полнолуния есть возможность обрести защиту и улучшить отношения с людьми, которые создают в вашей жизни напряжение и негатив. В это время ослаблена поджелудочная железа и печень. ❌Запрещено: ссоры. Нельзя есть капусту, чеснок, яблоки, так как эти продукты плохо усваиваются в этот лунный день. ⭕️Уязвимые органы: поджелудочная железа. Нарушение рекомендаций дня может привести к боли в желудке, в худшем случае – к гастриту и язве. В это время хорошо употреблять продукты, чистящие поджелудочную железу. 💤Сны этих лунных суток вещие на весь месяц. Вы можете увидеть проблему и путь её разрешения в символическом виде.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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