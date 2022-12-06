. «ЛитРес» рекомендовал авторам переписать книги из‑за запрета пропаганды ЛГБТ

Вадим Карасев

«ЛитРес» рекомендовал авторам переписать книги из‑за закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Сервис «ЛитРес» начнет снимать с продажи книги, которые могут попасть под действие нового закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента по развитию контента группы компаний «ЛитРес» Евгения Селиванова.

Отмечается, что сервис также будет рекомендовать авторам книг, в которых наблюдается пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, переписывать тексты, чтобы их можно было вернуть в продажу после доработок и модерации. «Параллельно мы, конечно, сами анализируем книги, в описании которых явно упоминается ЛГБТ, чтобы понять, представляют они риск или нет. Некоторые произведения уже сейчас недоступны к покупке на "ЛитРес". В случае если ответ от автора не будет получен, мы самостоятельно проанализируем текст и примем решение по дальнейшей продаже книги на сайте», — рассказал Селиванов.

Представитель сервиса добавил, что книги, требующие корректировок, составляют не больше одного процента от всего каталога. Вместе с тем, по словам Селиванова, в настоящий момент нет четких критериев, по которым тексты можно отнести к подпадающим под новый закон произведениям. Однако компания проконсультировалась с юристами и подготовила план действий.

Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 декабря. Проект предусматривает запрет на распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и пропаганду педофилии. Кроме того, закон запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Ранее в Госдуме рассказали о повлиявшей на разработку закона об ЛГБТ-пропаганде книге.