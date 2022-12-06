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Любовь Аксенова удивила сменой имиджа

Любовь Аксенова удивила сменой имиджа
Звезда сериала «Мажор», актриса Любовь Аксенова сделала новую стрижку и стала блондинкой. В преддверии Нового года в ГУМе прошел премьерный показ анимационного фильма «Щелкунчик и Волшебная флейта». Мероприятие посетили многие именитые артисты, в том числе Любовь Аксенова, которую с первого взгляда не узнали репортеры из-за совершенно непривычного образа. Звезда сериала «Мажор» много лет не изменяла своему цвету волос. Зрители привыкли видеть на экране Аксенову шатенкой, и никогда ее внешность не претерпевала серьезных изменений. Любовь стригла удлиненное каре, немного высветляла некоторые пряди, однако в этот раз актриса решила зайти намного дальше и сделала мальчишескую стрижку.
Артистка, входящая в число самых сексуальных кинодив, обрезала волосы, сделала челку и перекрасилась в блондинку. Репортеры в ГУМе сначала даже не признали Аксенову – настолько изменился ее внешний вид. Однако стилисты отметили, что перемены пошли ей на пользу. По их словам, лицо актрисы стало выразительнее с новой стрижкой, и в целом она придала ей свежести и эффектности. Об этом сообщает KP.RU. Отметим, что Любовь Аксенова пришла на премьеру мультфильма «Щелкунчик и Волшебная флейта» не просто как гостья. Актриса подарила свой голос главной героине новогодней сказки Мари. Она поделилась, что ее анимационный персонаж – это нежная, хрупкая и верящая в чудеса девушка, с которой случается настоящее волшебство. В рождественскую ночь оживают все ее игрушки, и Мари узнает, что Щелкунчик на самом деле заколдованный принц Георг, на которого много лет назад злая мачеха наложила проклятие и превратила в деревянную куклу. По словам актрисы, главная героиня своими действиями вдохновляет зрителя и подает ему надежду на лучшее.
Аксенова также считает, что новый анимационный фильм не похож на предыдущие версии. Да, он является интерпретацией всем знакомой с детства волшебной истории, однако в нем много новых сюжетных поворотов и героев. Именно они делают этот проект уникальным, поэтому, чтобы узнать обо всех секретах нового Щелкунчика недостаточно будет просто знать оригинал.
# Шоу-бизнес Аксенова Любовь
По материалам: z-aya

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