. Лолита Милявская требует скорую на каждый свой концерт

Певица Лолита Милявская добавила требования в свой райдер. Артистка рассказала, что добавила в список требований для проведения концерта возможность дежурства на выступлении бригады «скорой». Без выполнения этого условия певица может отказаться работать. По её словам, наличие врачей на мероприятии является необходимостью. 59-летняя артистка говорит, что перед выходом на сцену ей в обязательном порядке измеряют давление. Она уже давно не «девочка», поэтому оберегает заплативших за билеты зрителей от «неожиданностей». Помимо этого с ней в одном коллективе работают и другие музыканты, которые уже тоже достигли зрелого возраста.«Бывает плохо зрителям, бывает возрастной коллектив, я тоже не девочка. Мы меряем давление перед концертом, чтобы у зрителей не было неожиданностей», — цитирует Милявскую «Пятый канал». Между прочим, недавно Милявская серьезно заболела. Она с трудом отработала гастроли, которые она провела под антибиотиками и уколами. Певица делала всё, чтобы не сорвать договоренности по концертам. Курс лечения почти закончен и сейчас певица чувствует себя гораздо лучше. Напомним, что в минувшие выходные неприятным инцидентом завершился концерт Григория Лепса. Из-за плохого самочувствия он не смог отработать выступление в Санкт-Петербурге так, как планировал. Во время шоу он бросил микрофон и ушел со сцены. После он отправился в бар и там подрался с одним из посетителей.