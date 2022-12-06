. Лунный день сегодня 6 декабря 2022 года

Вадим Карасев

Очередной лунный день может таить в себе опасности, избежать которых можно с помощью рекомендаций астрологов. Каждый найдет для себя полезную информацию в лунном календаре, которая поможет провести день в благоприятном ключе.

Сегодня вторник — по статистике самый продуктивный день недели. К сожалению, сегодня это не так, ведь Меркурий переходит в Знак Козерога. Это один из самых опасных дней месяца, причем не только из-за данной планеты, но еще и из-за Луны, которая, к слову, тоже находится далеко не в самом лучшем положении.

Фаза Луны: начинается 13 лунный день. Луна продолжает расти. Полнолуние уже близко, а вот положение Луны относительно Зодиакальных созвездий не самое позитивное, ведь это последний день пребывания ночного светила в Знаке Тельца. Это значит, что сегодня нас ожидает сильный энергетический диссонанс. Вчера его не было из-за помощи Нептуна, но сегодня опасный Меркурий диктует свои правила.

Магнитные бури 6 декабря: магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

изменения в рационе;позитивный настрой;спокойствие;уверенность в себе;взаимопонимание.дурные привычки;командировки, путешествия;переговоры;заключение сделок.

Активное и непредсказуемое время перед приближающимся Полнолунием не предвещает ничего хорошего тем, кто будет много времени посвящать домашним делам. Активной работы по дому сегодня, по мнению астрологов и экспертов сайта dailyhoro.ru , стоит избегать. В этот день можно заняться украшением жилища, легкой влажной уборкой и проветриванием помещений. Астрологи рекомендуют заниматься неспешными делами, чтобы сохранить энергию для чего-то более приятного.

Одежда и талисманы удачи на этот вторник

Сегодня далеко не самое лучшее время для ношения одежды ярких оттенков. Вопреки ожиданиям, это не привлечет удачу и не поможет справиться с навалившейся усталостью. В этом плане лучше отдать предпочтение элементам одежды черного, серого цвета. Черный, к примеру, хорошо будет смотреться с голубым — цветом душевного спокойствия.

В эти сутки помощь придет от минералов и металлов. Серебряные украшения вернут силы и уверенность в себе, а также уберегут вас от апатии и эмоциональных проблем. Золото носить крайне не рекомендуется. Из камней можно отдать предпочтение тем, который гармонизируют сознание и успокаивают: аквамарин, аметист, опал, гелиотроп, аксинит. Нельзя носить камни стихии Огня: янтарь, сердолик, пирит, рубин, гранат, цитрин, родонит.

Финансы и работа в 13 лунный день

На растущей Луне в Тельце можно попробовать завершить некоторые важные дела и подвести итоги работы за ближайшие дни или недели. Негативная энергетика Луны и Меркурия сделает так, что нам с вами станет гораздо сложнее отличить негативно настроенных людей от приятных.





Интуиция позволит избежать неудачных сделок, поэтому торопиться с принятием решения во время переговоров не стоит. Само собой. Полагаться нужно и на логику. Если вы испытываете сомнения и можете их объяснить самим себе, ничего нового лучше не начинать. Также сегодня астрологи советуют отказаться от крупных покупок.

Любовь и общение 6 декабря

Семейным парам и тем, кто находится в длительных отношениях, в эти сутки стоит обратить внимание на желания и потребности своего любимого человека. Взаимные чувства не вспыхнут, но любовь удастся укрепить в том случае, если влюбленные перестанут придираться друг к другу по мелочам и объединят силы для достижения каких-то общих целей.

Тем, кто находится в отношениях, стоит воспользоваться советами экстрасенсов о том, как достичь гармонии. Тем, кто в поиске пары, стоит поверить в свои силы и гнать прочь тоску. Вот только поиски лучше осуществлять на сайтах знакомств и в социальных сетях. Так будет безопаснее и меньше придется потратить нервов, времени и сил.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В связи с тем, что Луна растет, 6 декабря возможна тяга к вредным привычкам и спешка в делах. Прогнать тягу к саморазрушению поможет позитивный настрой и легкие физические нагрузки. Они не только избавят от токсичных мыслей, но и помогут восстановить здоровье. Также сегодня будет полезной ароматерапия, прием ванн.

В эти сутки удача будет на стороне тех, кто откажется от дурного настроения и начнет день с улыбки. Настраивайтесь на позитив сразу после пробуждения и не откладывайте в долгий ящик запланированные дела. Главное при этом не переутомляться.