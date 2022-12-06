. Максим Галкин рассказал о попрошайничестве денег

Артист Максим Галкин сбежал в Израиль. Юморист после нескольких месяцев разлуки приехал к семье в Израиль. Он кайфует в окружении жены и детей, пока кто-то от его имени рассылает сообщения друзьям с целью наживы. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Об этом сам 46-летний юморист рассказал в социальных сетях. Максиму пришлось записать видеообращение, чтобы объяснить всем друзьям, коллегам и знакомым — их разводят телефонные аферисты. «Участились случаи мошенничества от моего имени, от имени Аллы. Мы ни у кого денег не просим, и никогда с такими просьбами не обращались. Многие оказались людьми отзывчивыми и переслали деньги. Не видитесь, это мошенники от нашего имени пишут. Мы денег не просили и не попросим», сказал Максим Галкин.В комментариях юмориста поддержали поклонники, рассказав свои случаи, связанные с мошенниками: кого-то развели «сотрудники банков», а у кого-то у бабушки выманили деньги на несуществующую услугу. Отметим, что Максим Галкин вместе с семьей уехал из России после начала спецоперации. После юморист сделал ряд громких заявлений и признался, что пока не намерен возвращаться в Москву. А вот его жена вернулась в конце августа и отвела детей в школу, но затем покинула столицу и перебралась в Тель-Авив. Примечательно, что многие пишут: Галкин сильно обеднел после публичного выражения своей гражданской позиции. Гонорары юмориста сильно упали, поэтому он вынужден гастролировать активно. Кроме того, то и дело появляются слухи о продаже шикарного замка в деревне Грязь в Подмосковье. За него шоумен якобы просит миллиард рублей, правда, официально эта информация не подтверждена.