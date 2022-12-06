. Малышева развеяла миф об антибиотиках
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Малышева развеяла миф об антибиотиках

Малышева развеяла миф об антибиотикахВрач Елена Малышева заявила, что антибиотики нельзя запивать молоком или кефиром

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее коллега, иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли миф об антибиотиках. Они заявили, что такие препараты нельзя запивать молоком или кефиром. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Как отметили специалисты, мнение о том, что антибиотики нужно запивать молочными напитками, является ошибочным. «И кефир, и молоко содержат кальций — он блокирует всасывание антибиотиков, поэтому вы просто не получите должную дозу препарата, если будете запивать его молоком», — объяснил Продеус.

Врачи отметили, что антибиотики нужно запивать исключительно водой. По словам докторов, именно вода является необходимым условием нормального всасывания антибиотиков.

Ранее врачи Елена Малышева, Герман Гандельман и Михаил Коновалов в программе «Жить здорово!» назвали вид завтрака, который препятствует развитию рака. По словам специалистов, защитить от этого заболевания поможет регулярное употребление яиц пашот.

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По материалам: lenta.ru

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