. Маргарита Симоньян посмеялась над Лаймой Вайкуле
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Маргарита Симоньян посмеялась над Лаймой Вайкуле

Маргарита Симоньян посмеялась над Лаймой Вайкуле
Журналистка Маргарита Симоньян прокомментировала слова артистки. Лайма Вайкуле заявила, что многое сделала для Советского Союза. Пока одни соглашаются со словами певицы, другие — смеются. Например, Маргарита Симоньян в насмешливой форме высказалась об интервью исполнительницы. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации телеканала «Дождь»*, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Маргарита Симоньян всегда говорит то, что думает, поэтому она не стала церемониться с 68-летней певицей. «Согласно Лайме Вайкуле, Лайма Вайкуле содержала весь СССР, а Пугачева — только Россию. Девочки, не подеритесь», — съязвила журналистка.
После отъезда из России исполнительница столкнулась с хейтом — ее и Аллу Борисовну назвали предательницами, мол, они бросили страну в трудное время. Лайма Станиславовна считает, что критика в их адрес совсем необоснованная. «Самая главная звезда России — это Алла. Она всю жизнь отдала сцене и этому народу, но получила обратно плевок. Но не всех, а маленькой, злой и глупой массы… Посчитайте, кто кого содержал и кто кому платил? Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить», — заявила Вайкуле в интервью «Дождю»*. Напомним, Вайкуле живет на вилле в Юрмале, а Пугачева с мужем и детьми обосновалась в Израиле. Говорят, за границу звезды перебрались насовсем. В начале сентября Примадонна приезжала в родную страну, чтобы забрать документы детей из школы и выставить на продажу замок в деревне Черная Грязь. За элитную недвижимость Алла Борисовна просит миллиард, только вот пока нет желающих оформить сделку.
# Шоу-бизнес Симоньян Маргарита
По материалам: z-aya

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