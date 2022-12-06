. Маргарита Симоньян посмеялась над Лаймой Вайкуле

Журналистка Маргарита Симоньян прокомментировала слова артистки. Лайма Вайкуле заявила, что многое сделала для Советского Союза. Пока одни соглашаются со словами певицы, другие — смеются. Например, Маргарита Симоньян в насмешливой форме высказалась об интервью исполнительницы. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации телеканала «Дождь»*, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Маргарита Симоньян всегда говорит то, что думает, поэтому она не стала церемониться с 68-летней певицей. «Согласно Лайме Вайкуле, Лайма Вайкуле содержала весь СССР, а Пугачева — только Россию. Девочки, не подеритесь», — съязвила журналистка.После отъезда из России исполнительница столкнулась с хейтом — ее и Аллу Борисовну назвали предательницами, мол, они бросили страну в трудное время. Лайма Станиславовна считает, что критика в их адрес совсем необоснованная. «Самая главная звезда России — это Алла. Она всю жизнь отдала сцене и этому народу, но получила обратно плевок. Но не всех, а маленькой, злой и глупой массы… Посчитайте, кто кого содержал и кто кому платил? Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить», — заявила Вайкуле в интервью «Дождю»*. Напомним, Вайкуле живет на вилле в Юрмале, а Пугачева с мужем и детьми обосновалась в Израиле. Говорят, за границу звезды перебрались насовсем. В начале сентября Примадонна приезжала в родную страну, чтобы забрать документы детей из школы и выставить на продажу замок в деревне Черная Грязь. За элитную недвижимость Алла Борисовна просит миллиард, только вот пока нет желающих оформить сделку.