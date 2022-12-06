. Меркурий в Знаке Козерога с 6 по 20 декабря 2022 года: какие действия помогут сохранить финансы

Вадим Карасев

Меркурий — планета, которая наиболее часто меняет свой Знак. С 6 по 20 декабря 2022 года финансовая планета окажется в Знаке Козерога, который окажет на нее дурное влияние. В связи с этим астрологи дали всем нам универсальные советы о том, как не прогореть и сохранить деньги в эти три недели.

Отчасти негативное влияние Меркурия нивелируется прямым движением Нептуна, который избавился от ретроградности 5 декабря. Тем не менее, этого может быть мало. Старайтесь следовать простым рекомендациям, не подвергать опасности свой кошелек и семейный бюджет.

Внимательность

Данная планета сделает так, что люди станет гораздо меньше говорить о себе, о своих эмоциях и чувствах. Также они гораздо реже будут разговаривать о работе, делах, деньгах. Для тех, чья работа полностью построена на переговорах, этот отрезок времени точно станет не самым простым.

Да, скрытность будет править миром, но это не значит, что с людьми вообще не получится коммуницировать. Вам нужно быть внимательнее ко всему, что говорят и делают окружающие, чтобы читать между строк. Это поможет вам сохранить или даже приумножить свои доходы.

Повышенная ответственность

Меркурий в Козероге сделает так, что мы с вами станем менее внимательными. Повышенный уровень ответственности поможет вам не напортачить и сделать все дела ровно в срок. Если не проявлять ответственности, то большинство дел будет заканчиваться очень неприятно, ведь результат вас будет разочаровывать.

Важно проявлять внимание к мелочам, поскольку именно в них будет сокрыт основной смысл происходящего. Меркурий постарается достучаться до нас с вами. Сталкивая нас лбами друг с другом и бросая нас под поезд финансовых и рабочих проблем.

Не верьте никому на слово

Меркурий исказит информационное пространство, из-за чего многие люди начнут чаще лгать. Это будет расцвет мошенников и преступников. Даже те, кто никогда не пробовал преступать закон ради финансовой выгоды, с высокой вероятностью попробуют это сделать.

Астрологи предостерегают вас от возможной опасности, ведь преступники получат минус к карме незамедлительно. Не нарушайте законы, поскольку наказание будет суровым. Честные же люди, наоборот, найдут новых друзей в будущем и встретят новый год с полным кошельком — без потерь, без разочарований.