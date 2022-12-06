. Меркурий в Знаке Козерога с 6 по 20 декабря 2022 года: какие действия помогут сохранить финансы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Меркурий в Знаке Козерога с 6 по 20 декабря 2022 года: какие действия помогут сохранить финансы

Меркурий в Знаке Козерога с 6 по 20 декабря 2022 года: какие действия помогут сохранить финансы

Меркурий — планета, которая наиболее часто меняет свой Знак. С 6 по 20 декабря 2022 года финансовая планета окажется в Знаке Козерога, который окажет на нее дурное влияние. В связи с этим астрологи дали всем нам универсальные советы о том, как не прогореть и сохранить деньги в эти три недели.


Отчасти негативное влияние Меркурия нивелируется прямым движением Нептуна, который избавился от ретроградности 5 декабря. Тем не менее, этого может быть мало. Старайтесь следовать простым рекомендациям, не подвергать опасности свой кошелек и семейный бюджет.

Внимательность

Данная планета сделает так, что люди станет гораздо меньше говорить о себе, о своих эмоциях и чувствах. Также они гораздо реже будут разговаривать о работе, делах, деньгах. Для тех, чья работа полностью построена на переговорах, этот отрезок времени точно станет не самым простым.

Да, скрытность будет править миром, но это не значит, что с людьми вообще не получится коммуницировать. Вам нужно быть внимательнее ко всему, что говорят и делают окружающие, чтобы читать между строк. Это поможет вам сохранить или даже приумножить свои доходы.

Повышенная ответственность


Меркурий в Козероге сделает так, что мы с вами станем менее внимательными. Повышенный уровень ответственности поможет вам не напортачить и сделать все дела ровно в срок. Если не проявлять ответственности, то большинство дел будет заканчиваться очень неприятно, ведь результат вас будет разочаровывать.

Важно проявлять внимание к мелочам, поскольку именно в них будет сокрыт основной смысл происходящего. Меркурий постарается достучаться до нас с вами. Сталкивая нас лбами друг с другом и бросая нас под поезд финансовых и рабочих проблем.

Не верьте никому на слово

Меркурий исказит информационное пространство, из-за чего многие люди начнут чаще лгать. Это будет расцвет мошенников и преступников. Даже те, кто никогда не пробовал преступать закон ради финансовой выгоды, с высокой вероятностью попробуют это сделать.

Астрологи предостерегают вас от возможной опасности, ведь преступники получат минус к карме незамедлительно. Не нарушайте законы, поскольку наказание будет суровым. Честные же люди, наоборот, найдут новых друзей в будущем и встретят новый год с полным кошельком — без потерь, без разочарований.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

В Конгрессе США потребовали аудита средств для Киева
В Конгрессе США потребовали аудита средств для Киева
Меркурий в Знаке Козерога с 6 по 20 декабря 2022 года: какие действия помогут сохранить финансы
Меркурий в Знаке Козерога с 6 по 20 декабря 2022 года: какие действия
Умер актер фильмов «Узник замка Иф» и «Алые паруса» Юрий Дубровин
Умер актер фильмов «Узник замка Иф» и «Алые паруса» Юрий Дубровин
Придумана новая мошенническая схема
Придумана новая мошенническая схема
В США Зеленского уличили во лжи об истории
В США Зеленского уличили во лжи об истории
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Стартовал финальный раунд голосования The Game Awards среди игроков
Стартовал финальный раунд голосования The Game Awards среди игроков
Астролог Глеб Паламарчук рассказал, каким знакам в декабре 2022 года грозит опасность
Астролог Глеб Паламарчук рассказал, каким знакам в декабре 2022 года
The Witcher 3 сравнили на прошлом и новом поколении приставок
The Witcher 3 сравнили на прошлом и новом поколении приставок
Маргарита Симоньян посмеялась над Лаймой Вайкуле
Маргарита Симоньян посмеялась над Лаймой Вайкуле
Валерия боится брать фамилию мужа
Валерия боится брать фамилию мужа
Елена Воробей не позволит парню разрушить жизнь дочери
Елена Воробей не позволит парню разрушить жизнь дочери

Топ на сегодня

Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под угрозой срыва
Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под
Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер центр" из дома Аллы Борисовны и Максима Галкина*
Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер
В Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
В Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
В Европе рекордно упал спрос на газ
В Европе рекордно упал спрос на газ
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году

Еще по теме

Переход Меркурия в Знак Льва 19 июля: чем нам поможет планета в ближайшие недели
Меркурий переходит в Знак Стрельца 24 ноября 2021 года: начало благоприятного финансового периода
Транзиты планет в 2022 году
Какие дни декабря 2022 года считаются опасными