. Мурманский волонтер Анна Гришко рассказала о помощи детям Донбасса в доступности культуры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Мурманский волонтер Анна Гришко рассказала о помощи детям Донбасса в доступности культуры

Мурманский волонтер Анна Гришко рассказала о помощи детям Донбасса в доступности культуры

Мурманский волонтер Анна Гришко рассказала о помощи детям Донбасса в доступности культуры

Автор проекта "Музыкальные надежды Арктики" Анна Гришко рассказала о том, почему важно обеспечивать равный доступ к культуре для всех жителей России, сообщает "Лента.ру".

Гришко стала участницей добровольческого форума "Мы вместе", который в эти дни проходит в Москве.


«Проект "Музыкальные надежды Арктики" направлен на обеспечение равной доступности в получении новых знаний и умений для молодежи в области музыкального искусства независимо от места жительства и социального положения. Я сама переехала за супругом - офицером-подводником в Заполярье в маленький гарнизон из Петербурга будучи пианисткой, выпускницей консерватории, и увидела большой контраст в возможностях для детишек из суровой Арктики, в том числе детей защитников Родины», — поделилась волонтер.

По словам Гришко, ее проект состоит из серий бесплатных мастер-классов по шести музыкальным специальностям (фортепиано, флейта и другие) от ведущих музыкантов-педагогов России. Кроме того, особое внимание уделяется поддержке талантливых ребят - проводятся сезонные творческие школы. Это очень помогает профориентации молодежи, которая остается жить и работать в северном регионе.

Также в рамках проекта волонтер помогает детям с Донбасса и тем, у кого ограничены возможности здоровья. Гришко отметила важность участия в форуме "Мы вместе".

"Рассказать о своей инициативе широкой аудитории, познакомиться с единомышленниками из разных сфер, получить новые знания от крутых спикеров, ведь очень важно всегда быть в курсе Федеральной повестки, чтобы быстро реагировать на вызовы времени. Невероятно важно знать героев нашего времени в лицо на федеральном уровне, равняться на них, а именно на премии мы чествуем таких ребят, также важно волонтерам со всей страны встречаться всем вместе и обсуждать свои проекты, возможно, объединяться в команды и тиражировать добрые дела на регионы России, ведь это — уникальная возможность именно благодаря форуму", — рассказала волонтер.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

«Дождь» решил получить лицензию в другой стране
«Дождь» решил получить лицензию в другой стране
Союзнику России в Европе перестало хватать бензина
Союзнику России в Европе перестало хватать бензина
В ожидании чуда: как вернуть “то самое” праздничное настроение в преддверии Нового года
В ожидании чуда: как вернуть “то самое” праздничное настроение в
Мурманский волонтер Анна Гришко рассказала о помощи детям Донбасса в доступности культуры
Мурманский волонтер Анна Гришко рассказала о помощи детям Донбасса в
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Никита Джигурда рассказал, почему Волочкова и Бузова не могут найти женского счастья
Никита Джигурда рассказал, почему Волочкова и Бузова не могут найти
Дочка Алены Яковлевой до сих пор не может восстановить здоровье после ДТП
Дочка Алены Яковлевой до сих пор не может восстановить здоровье после
Ирина Салтыкова призналась, что ее дочь живет в Лондоне уже целый год
Ирина Салтыкова призналась, что ее дочь живет в Лондоне уже целый год
Показали больше 2 часов полноценного геймплея High on Life для Xbox и Game Pass
Показали больше 2 часов полноценного геймплея High on Life для Xbox и
Бесплатно 3 месяца подписки на Discord Nitro доступны по Game Pass Ultimate
Бесплатно 3 месяца подписки на Discord Nitro доступны по Game Pass
Малышева развеяла миф об антибиотиках
Малышева развеяла миф об антибиотиках
Против рэпера Oxxxymiron завели административное дело за песню
Против рэпера Oxxxymiron завели административное дело за песню

Топ на сегодня

Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных стран
Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Эковолонтерство на Байкале, музыка для детей Арктики и соцпомощь в ХМАО: лучшие проекты-участники #МЫВМЕСТЕ
Эковолонтерство на Байкале, музыка для детей Арктики и соцпомощь в

Еще по теме

Эковолонтерство на Байкале, музыка для детей Арктики и соцпомощь в ХМАО: лучшие проекты-участники #МЫВМЕСТЕ
Шатохин: проект «Таланты Арктики. Дети» должен стать ежегодным
Делегация школьников Карелии участвует в культурно-образовательном проекте «Таланты Арктики. Дети»
По всей России для учеников 5–11-х классов пройдёт урок Арктики