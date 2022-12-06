. Мурманский волонтер Анна Гришко рассказала о помощи детям Донбасса в доступности культуры

Вадим Карасев

Автор проекта "Музыкальные надежды Арктики" Анна Гришко рассказала о том, почему важно обеспечивать равный доступ к культуре для всех жителей России, сообщает "Лента.ру".

Гришко стала участницей добровольческого форума "Мы вместе", который в эти дни проходит в Москве.

«Проект "Музыкальные надежды Арктики" направлен на обеспечение равной доступности в получении новых знаний и умений для молодежи в области музыкального искусства независимо от места жительства и социального положения. Я сама переехала за супругом - офицером-подводником в Заполярье в маленький гарнизон из Петербурга будучи пианисткой, выпускницей консерватории, и увидела большой контраст в возможностях для детишек из суровой Арктики, в том числе детей защитников Родины», — поделилась волонтер.

По словам Гришко, ее проект состоит из серий бесплатных мастер-классов по шести музыкальным специальностям (фортепиано, флейта и другие) от ведущих музыкантов-педагогов России. Кроме того, особое внимание уделяется поддержке талантливых ребят - проводятся сезонные творческие школы. Это очень помогает профориентации молодежи, которая остается жить и работать в северном регионе.

Также в рамках проекта волонтер помогает детям с Донбасса и тем, у кого ограничены возможности здоровья. Гришко отметила важность участия в форуме "Мы вместе".

"Рассказать о своей инициативе широкой аудитории, познакомиться с единомышленниками из разных сфер, получить новые знания от крутых спикеров, ведь очень важно всегда быть в курсе Федеральной повестки, чтобы быстро реагировать на вызовы времени. Невероятно важно знать героев нашего времени в лицо на федеральном уровне, равняться на них, а именно на премии мы чествуем таких ребят, также важно волонтерам со всей страны встречаться всем вместе и обсуждать свои проекты, возможно, объединяться в команды и тиражировать добрые дела на регионы России, ведь это — уникальная возможность именно благодаря форуму", — рассказала волонтер.