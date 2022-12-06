. Myśl Polska﻿: Польша проиграла от открытой конфронтации с Россией

Вадим Карасев

Польша проиграла, решив пойти на открытую конфронтацию с Москвой: конфликт с Россией фактически превращает Варшаву в марионетку США и Украины. Такое мнение в статье для издания Myśl Polska высказал обозреватель Станислав Белень.

По словам публициста, поддерживая Украину военно, финансово и дипломатически, Варшава активно принимает участие в разделении мира на две части. Речь идет об "изгнании" РФ из Европы и разрыве прочных западных связей с Москвой, уточнил Белень. Польский истеблишмент, однако, не учел многочисленные риски, которые сопутствуют конфликту с Кремлем.

"Между тем политики в Варшаве сделали ставку на крайне конфронтационную политику в отношении России, не оставляя себе места для маневра. Они как будто не учитывают риски, то есть обстоятельства, в которых принимаются решения, — а ведь их последствия зависят не только от сделанного выбора, но и от имеющихся благоприятных или неблагоприятных условий", — отметил обозреватель.

Станислав Белень добавил, что политики, выступающие за конфронтацию с Россией, "демонстрируют не только излишнюю горячность, но и притупленное чувство ответственности за судьбу своего государства и народа". После начала украинского конфликта роль Польши теперь сводится к "исполнению стратегий Вашингтона и Киева", резюмировал журналист.

Накануне президент Франции Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после урегулирования на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Предложение французского лидера возмутило Польшу: пресс-секретарь польского правительства заявил, что слова Макрона "поощряют" амбиции президента РФ. Не согласился с ним и глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.