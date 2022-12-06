. «Не верьте коту Семёну!» и ещё 17 странных и забавных объявлений, которые достойны вашего внимания

Часто ли вы читаете объявления? А это ведь бывают не только послания от ЖКХ об отключении горячей воды или сообщения о покупке и продаже квартиры в вашем доме. Иногда белые бумажки с буквами содержат в себе нечто забавное, над чем можно посмеяться, или странное, над чем можно задуматься. Мы собрали для вас несколько подобных примеров.

Приятно познакомиться

Даже грустно стало

Кофейный ликбез

Игра началась

Коварный Семён

Где найти старцев?

Очень внеза…

Всё логично, вопросов нет

Питерское объявление

ghazanVityankaPrincessChipsVISTAarendaaed65Naotmashseodedghazankukurmakukurma

Почему? Как говорится, «это Питер, детка». Тут не шаурма, а шаверма.

Молоток — тоже человек

Так будет не всегда!

Оригинальный заход

Праздник всё ближе

Для поклонниц турецких сериалов

BloodFromV.KazanskyStalkerDantesVersusCityVALAN

А для всех тех, кого эта культура обошла стороной, поясняем: Серкан Болат — главный герой очень популярного сериала «Постучись в мою дверь». Богатый, красивый и недоступный — классика.

Что же всё-таки происходит в квартирах на пятом этаже по ночам?

Так можно или нет?

Снегири — не гири, а…

Doctor.PepperCCXXVIIIRallist

А здесь вы можете найти шедевры креативного нейминга, созданного гениями своего дела.