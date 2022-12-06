. «Не верьте коту Семёну!» и ещё 17 странных и забавных объявлений, которые достойны вашего внимания
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«Не верьте коту Семёну!» и ещё 17 странных и забавных объявлений, которые достойны вашего внимания

«Не верьте коту Семёну!» и ещё 17 странных и забавных объявлений, которые достойны вашего внимания

Часто ли вы читаете объявления? А это ведь бывают не только послания от ЖКХ об отключении горячей воды или сообщения о покупке и продаже квартиры в вашем доме. Иногда белые бумажки с буквами содержат в себе нечто забавное, над чем можно посмеяться, или странное, над чем можно задуматься. Мы собрали для вас несколько подобных примеров.

Приятно познакомиться

ghazan

Даже грустно стало

Vityanka

Кофейный ликбез

PrincessChips

Игра началась

VISTAarenda

Коварный Семён

aed65

Где найти старцев?

Naotmash

Очень внеза…

seoded

Всё логично, вопросов нет

ghazan

Питерское объявление

kukurmakukurma

Почему? Как говорится, «это Питер, детка». Тут не шаурма, а шаверма.

Молоток — тоже человек

BloodFrom

Так будет не всегда!

V.Kazansky

Оригинальный заход

StalkerDantes

Праздник всё ближе

VersusCity

Для поклонниц турецких сериалов

VALAN

А для всех тех, кого эта культура обошла стороной, поясняем: Серкан Болат — главный герой очень популярного сериала «Постучись в мою дверь». Богатый, красивый и недоступный — классика.

Что же всё-таки происходит в квартирах на пятом этаже по ночам?

Doctor.Pepper

Так можно или нет?

CCXXVIII

Снегири — не гири, а…

Rallist

А здесь вы можете найти шедевры креативного нейминга, созданного гениями своего дела.

# Интересное
По материалам: twizz

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